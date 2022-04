Gabon: Télé Africa - Les journalistes en difficulté, sans salaire et de mauvaise humeur

Les agents de TéléAfrica traversent des moments difficiles. Quatre mois de salaires impayés et des conditions de travail pas appréciable. Une situation qui met en mal le fonctionnement de cet outil de communication et surtout, la vie sociale des journalistes, qui quotidiennement, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour informer les populations.

Quatre mois sans salaire et des conditions de travail déplorables, c'est le malaise à TéléAfrica. Les journalistes de cette télévision gabonaise, basée à Libreville, sont plongés dans des difficultés qui froissent leur vie sociale. Cette situation des salaires impayés met en mal, non seulement le fonctionnement de la structure de communication, mais surtout tant à "clochardiser" ceux qui y travaillent. " Certains d'entre nous sommes chassés de nos loyers, car les bailleurs ne supportent plus qu'ils soient longtemps impayés. Nos enfants, pour la plupart, sont chassés de leurs écoles faute de paiement de scolarité . Nous sommes à la merci de toutes les humiliations..." témoigne un d'entre eux.

Les journalistes disent avoir entrepris toutes les démarches auprès des personnalités responsables de cette structure audiovisuelle pour d'éventuelles explications et réponses aux interrogations que suscite cette situation, mais hélas pour eux, elles sont restées lettre morte.

Le plus ahurissant devant cette forfaiture orchestrée par les trois faussaires, pour ces hommes et femmes du micro et de la camera, c'est "le mutisme de Mme Pascaline Mferri Bongo Ondimba, la PCA", à qui des lettres présentant la situation actuelle de l'entreprise ont été envoyées.

Sortis de leur réserve après avoir épuisé toutes les voies de recours et attendu 4 mois, les agents de Tvsat Teleafrica ont décidé d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce traitement qu'ils qualifient d' inhumain. Un traitement qui leur est infligé, un traitement qu'ils déplorent au terme de plusieurs années de dévouement et de sacrifices au service de feu président Omar Bongo Ondimba et son successeur Ali Bongo Ondimba à qui le personnel du groupe Tvsat Teleafrica suggère de sauver cet outil de communication si cher à son défunt fondateur Omar Bongo Ondimba dont il salue la mémoire.

Ils attendent un dénouement favorable qui leur permettra à chacun de regagner sa vie normale, non seulement au sein de chaque famille, mais surtout au sein de l'entreprise audiovisuelle.