Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les parties prenantes au projet PRUC-19 actualisent les documents

L'atelier de consultation du public et des parties prenantes pour l'actualisation du cadre de gestion environnementale et sociale du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et du Plan de gestion de la main-d'œuvre (PGMO) du PRUC-19 a été ouvert le 5 avril, à Pointe-Noire.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRUC-19, financé par la Banque mondiale par le biais de l'Association internationale de développement, le ministère de la Santé et de la Population a bénéficié de deux financements additionnels. Une requête pour un troisième financement additionnel du PRUC-19 est en cours de préparation. Afin de permettre le respect des conditions de mise en vigueur de ces financements, il est prévu que le gouvernement mette à jour les documents du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), du Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) et du PMPP. Ainsi, se justifie cette consultation du public et des parties prenantes sur lesdits documents à Pointe-Noire mais aussi dans d'autres localités du pays impactées par la pandémie

" Etant donné que nous sommes dans un processus d'obtention de deux autres financements, toujours dans le cadre de la lutte contre la covid-19, il est question qu'on réactualise les documents en tenant compte des fonds additionnels que nous allons pouvoir obtenir. Nous sommes dans ce cadre-là parce qu'il faut informer les parties prenantes, recueillir leurs avis et réactualiser les documents des sauvegardes puisqu'il y a des impacts sociaux et environnementaux dans la mise en œuvre de ce projet ", a dit Adou Ngapi Gabrielle Cornelie, responsable Violences fondées sur le genre, EAS/HS du PRUC-19.

En ouvrant l'atelier, le représentant de la directrice départementale des Soins et des Services de santé de Pointe-Noire a déclaré: " Nous sommes ici pour réviser et amender les documents qui régissent les plaintes des personnes impactées par la mise en œuvre du projet mais aussi de faire connaître, informer et obtenir l'adhésion du grand public ".

Les participants vont faire des propositions pertinentes, réviser et actualiser les différents documents au cours des travaux en plénière et en commissions concernant le CGES, le PGMO et le PMPP. Ces réflexions seront assorties des recommandations qui seront soumises aux autorités compétentes et aux partenaires.

Signalons que les objectifs du premier financement additionnel sont d'apporter un appui au gouvernement dans l'acquisition et le déploiement des vaccins covid-19 conformes aux normes et de renforcer les systèmes de santé compétents indispensables pour un déploiement réussi et préparatoire en cas de pandémie. Le deuxième financement additionnel, quant à lui, vise le renforcement du système de santé. Il contribuera à la modernisation du Laboratoire national de santé publique, du Centre d'opération des urgences en santé publique et de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie avec un accent sur la vaccination et la communication communautaire.