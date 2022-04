Madagascar: Ambassade de France - 550.000 euros pour la société civile

La cérémonie de lancement des projets lauréats du Fonds " Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d'Acteurs " (PISCCA) s'est tenue hier, à l'Institut Français de Madagascar, en présence de SEM l'ambassadeur de France Christophe Bouchard, de Patrick Perez, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle, des membres du comité de sélection du Fonds d'Appui à la Société Civile PISCCA, ainsi que des 22 associations lauréates.

Dans le cadre de la 3ème édition du Fonds d'Appui à la Société Civile PISCCA, 22 projets intervenant dans 14 régions de Madagascar ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement de l'ambassade de France. Cette édition a accordé un soutien particulier aux organisations de la société civile œuvrant en faveur de la promotion des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes. À ce titre, le Fonds d'Appui à la Société Civile PISCCA apporte notamment un soutien financier aux 6 coalitions constituées dans le cadre du Forum Génération Egalité (17 et 18 juin 2021) permettant ainsi de consolider la dynamique enclenchée et de concrétiser les changements et actions conçus à cette occasion en faveur de la réduction de l'inégalité femmes-hommes et la promotion du genre.

Partenariat franco-malgache. Les projets retenus portent sur des thèmes aussi variés que la gouvernance démocratique à l'échelle locale, l'insertion socioéconomique, la santé, l'éducation et le formation professionnelle. Ils seront soutenus dans le cadre d'un budget global de 550 000 € pour la période 2021-2023. Le Fonds d'Appui à la Société Civile est un élément important du partenariat franco-malgache car il permet de soutenir les organisations de la société civile sur des projets à taille humaine qui bénéficient directement aux populations.

Il témoigne de l'engagement de l'ambassade de France auprès de la société civile malgache, riche de nombreuses associations dont les actions constituent une valeur ajoutée indéniable au développement de Madagascar. Ces organisations portent une responsabilité essentielle en ce qu'elles encouragent la participation de chacun à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales. Notons que 22 projets ont été sélectionnés sur les 109 dossiers reçus. Faut-il également rappeler qu'entre 1996 et 2019, le fonds FSPI PISSCA a permis le financement de 198 micro-projets.