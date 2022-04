Madagascar: Le cri d'alarme lancé par les experts du GIEC

Le réchauffement climatique est sans précédent. On enfonce une porte ouverte en le disant.

L'espoir suscité après les accords de la COP24 à Paris fut immense, mais les nations industrialisées n'ont pas tenu leurs engagements. L'objectif avoué de ne pas dépasser 1,5°C à la fin du siècle ne sera pas atteint. Dans le contexte actuel, le chiffre de 2,7°C est plus réaliste. Le rapport du GIEC qui vient de sortir est plutôt alarmiste et met les dirigeants de la planète face à leurs responsabilités. Madagascar subit de plein fouet cette dégradation de son environnement et voit ses répercussions dramatiques sur son environnement et par ricochet sur son économie.

Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié, le 4 avril, le troisième et dernier volet de son sixième rapport d'évaluation. Il détaille l'éventail des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les délégués se sont mis d'accord sur un texte qui n'a été approuvé que lundi matin. Le résumé à l'intention des décideurs qui est un condensé du rapport scientifique de plusieurs milliers de pages fut négocié mot à mot par les représentants des 195 pays membres du GIEC. Les blocages ont porté sur la sortie des énergies fossiles, la finance, le rôle des technologies, ou les questions d'équité selon les observateurs.

Ces derniers constatent qu'il n'y a pas de remède miracle contre le réchauffement climatique. Le principal fautif est l'utilisation des énergies fossiles dont il faut stopper l'expansion. Les ONG lancent un véritable cri d'alarme. " Il faut sortir d'urgence du charbon, du pétrole et du gaz et mettre fin à leurs subventions. Il faut développer massivement les énergies renouvelables, transformer les systèmes agricoles et alimentaires. Les solutions sont entre nos mains ", affirment leurs représentants. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants de la planète qui sont beaucoup plus préoccupés par les intérêts de leur pays que par le bien-être commun.