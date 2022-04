Madagascar: Pipeline de Marolinta - Environ 10 000 personnes bénéficiaires

L'approvisionnement en eau dans la région Androy constitue une des problématiques majeures de la Grande île.

8 km. Ce serait la longueur du pipeline qui devrait voir le jour dans la commune rurale de Marolinta, région Androy dans huit (8) mois environ si l'on s'en tient aux dires du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Propos avancés lors d'une visite de courtoisie effectuée par Chasper Sarott, ambassadeur suisse à Madagascar auprès du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, hier. La construction du pipeline rentre ainsi dans le cadre du projet Meder, un des deux principaux projets qui lient la Suisse et le gouvernement malgache.

Quinze (15) fokontany de la commune rurale de Marolinta, soit environ 10 000 personnes, devraient bénéficier de cette infrastructure d'approvisionnement en eau qui comprendrait un pipeline, des stations de forage et aussi des réservoirs d'eau. Les travaux quant à eux " devraient être achevés d'ici huit mois ", d'après Fidiniavo Ravokatra, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène si le projet est financé par la Suisse à hauteur de 750 000 euros.

Présence. La rencontre d'hier a également permis de savoir que beaucoup d'organisations non gouvernementales suisses œuvrent dans le secteur de l'eau. Pas plus tard qu'il y a une semaine, l'ambassadeur suisse Chasper Sarott s'est rendu dans la région Androy, district de Beloha pour inaugurer une infrastructure d'approvisionnement en eau, un pipeline pour être plus précis. La construction du pipeline de Marolinta constituerait une manifestation de l'engagement de la Suisse dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

La crise de l'eau dans le Sud de Madagascar continue toutefois de faire des milliers de victimes malgré les efforts menés par les divers acteurs. Une crise qui est à l'origine de la situation de malnutrition qui touche des millions de personnes si l'on s'en tient aux données publiées par les organismes humanitaires présents sur les lieux.