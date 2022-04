Madagascar: Hauts emplois de l'Etat - Joslina Fridoline Tsaboto, DG par intérim de la CNaPS

Un Conseil des ministres spécial a eu lieu au Palais d'Iavoloha hier après-midi, c'est-à-dire un mardi, malgré le fait qu'il se tient habituellement le mercredi.

NPE. Au menu, des communications verbales effectuées respectivement par les ministères de l'Economie et des Finances ; de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle ; de l'Agriculture et de l'Elevage ; de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; de la Sécurité publique. Il était question des Nouveaux Projets Emergents (NPE) pour ces deux derniers ministères. Pour le MSP, il s'agit de la réalisation de 5 projets estimés à 18.019.275.000 ariary. Contre 2.625.300.000 ariary pour l'Enseignement supérieur.

Come back. Trois projets de décret ont été également adoptés au cours de ce conseil. Sans oublier les nominations aux hauts emplois de l'Etat. Entre autres et non des moindres, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par intérim, Joslina Fridoline Tsaboto. Elle était déjà Directeur Général Adjoint de la CNaPS puis DG intérimaire pendant 8 mois, avant de passer la relève le 28 novembre 2019 à Mamy Rakotondrainibe. Ce dernier ayant été placé sous mandat de dépôt le 15 mars dernier à l'issue de son audition auprès du Pôle Anti-Corruption (PAC) dans une affaire de malversations financières, Joslina Fridoline Tsaboto effectue un " come back " au poste de DG par intérim.

OFMATA. De même, le Conseil des ministres a nommé hier le DG par intérim de l'Office Malgache des Tabacs (OFMATA), en la personne de Iarilanto Andriamarosolo. Nomination du Secrétaire Général du ministère des Transports et de la Météorologie, Rado Andrianary Rajoelison et du DG des Transports Terrestres, Eluidoni Masimbonjy Sendradilifera.

Directeurs. Les autres nominations aux hauts emplois de l'Etat sont celles de Olinah Hanjarisoa Rakotoarimanana, Directeur de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers ; Suzuéline Nireigna Sasy, Directeur de la Communication du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ; Jean François Davidson Randriantsara, Directeur régional des Travaux publics de la Région Atsimo Andrefana. Au titre du ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et Télécommunications, il y a également les nominations de Christian Joseph Alfred Raharisolonirina, Directeur des Systèmes d'Information ; Holy Rasoanindrinaharinosy, Directeur de la Régulation du Secteur postal ; et Andry Hajaina Rabenja Rakotomaharo, Directeur de la Transformation digitale.

4 limogés. Par ailleurs, le Conseil des ministres a procédé à l'abrogation des nominations du Directeur de la Police auprès du ministère de la Sécurité publique ; du Directeur du Développement et de la Coordination du Partenariat et du DG de la Maison de la Communication des Universités auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; et du DG de l'Institut National de l'Infrastructure au niveau du ministère des Travaux publics. Les successeurs des 4 responsables limogés n'ont pas encore été nommés hier.