Sénégal: Le Sénégal cherche à mettre en œuvre les recommandations du Forum génération égalité

Dakar — La direction de l'équité et de l'égalité de genre (DEEG) a organisé à Dakar un atelier de planification de la feuille de route quinquennale de suivi des recommandations du Forum génération égalité, un rassemblement mondial en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, organisé par ONU Femmes. Le but recherché est de planifier les engagements pris par le Sénégal lors de ce forum, qui a commencé à Mexico en mars et s'est achevé à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. L'atelier, qui s'est tenu mardi, va ainsi contribuer à identifier les actions à mener et à entreprendre pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes.

C'est dans l'optique d'assurer le suivi et de mettre en œuvre les recommandations du forum, que la DEEG du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a organisé l'atelier. Ciré Lô, le directeur de cabinet de la ministre de la Femme, souligne que "le Forum génération égalité a été l'alternative que la communauté international a trouvée dans son projet de célébration du 25e anniversaire de la plateforme de Beijing". "C'est à l'issue de cela, dit-il, qu'il a été demandé aux différents pays d'organiser les femmes et les organisations qui travaillent sur les droits humains, afin d'asseoir une réflexion sur les meilleures modalités d'évaluation des engagements pris dans le cadre de la plateforme de Beijing."

"La réflexion menée dans notre pays nous a amenés à nous engager autour de trois points, à savoir la justice et le droit économique, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'innovation technologique favorable à l'égalité", explique M. Lô. Il a rappelé que "l'égalité de genre est un choix important, une perspective importante, qui est au cœur du Plan Sénégal émergent, lequel considère que c'est un objectif prioritaire". Le Forum génération égalité a rassemblé des gouvernements, des entreprises et des acteurs du changement du monde entier, pour préparer des investissements et des politiques ambitieuses. Il a généré des engagements financiers d'une valeur de 40 milliards de dollars US et de multiples engagements politiques et programmatiques.