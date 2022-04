Madagascar: Ivokolo - Tspik et Reko se partagent la scène

Il y a quatre ans, Reko a conquis bien des cœurs et à présent il multiplie les scènes un peu partout. Avec son folk progressif et ses tubes à faire chavirer les moins sensibles, la magie opère toujours pour la bande à Fy Rasolofoniaina.

Le 23 avril, le groupe reprendra le chemin de la scène à l'Ivokolo Analakely. Un moment pour apprécier pour la énième fois les titres phares comme " Mitonia ", " Tiako ianao ", " Andao " ou encore " Hira " et les autres. Cette fois-ci, Reko s'allie à Tspik pour une ambiance des plus mémorables. Ce dernier groupe, une initiative de Steph Rambi, rassemble la crème des musiciens malgaches du moment. Leurs titres sont déjà diffusés depuis deux ans et Tspik est un groupe musical né en février 2020 pour partager sa joie de vivre et sa simplicité.

Son objectif est d'apporter du réconfort, du soutien et d'aider la communauté à apprécier la vie qui a été offerte à chacun. Tspik comme son nom l'indique veut atteindre le cœur de ses auditeurs telle une flèche. Un nom tiré du mot malgache " zana-tsipìka ". Sorti il y a une semaine, le morceau " Eo anilanao " fait l'unanimité auprès des amateurs du genre. Fort de l'album " Tiako loatra ", les titres comme " Masoandro mody ", " Aleo atao ", Tspik n'a rien à envier aux autres.

Avec la reprise des concerts et spectacles quasiment sans restrictions, les projets artistiques reprennent leurs droits et se concrétisent enfin, et cette combinaison de Reko et Tspik fait partie des plus demandées. Par ailleurs, leurs inconditionnels semblent très impatients si l'on se fie aux interactions sur les réseaux sociaux, ainsi qu'au nombre d'écoutes de leurs chansons sur les plateformes digitales. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une occasion en or de découvrir deux groupes de talents qui chantent l'amour à merveille.