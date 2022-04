Madagascar: Autosuffisance alimentaire - 38 millions USD pour l'acquisition de tracteurs et de matériels agricoles

Une solution à long terme pour faire face à la hausse des prix du riz et des produits de premières nécessités. Face au mécontentement général qui commence à gagner du terrain, le régime Rajoelina tente de trouver une alternative à l'importation massive de riz.

À un an et demi de la prochaine échéance électorale, le TGV décide de mettre en œuvre des programmes sociaux dont l'objectif est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Aussi, le Conseil des ministres exceptionnel ou restreint (c'est selon) d'hier a approuvé la convention de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et la Société State Procurement of Madagascar pour l'ouverture de lignes de crédits dans le cadre de la mise en œuvre du projet autosuffisance alimentaire. Un des " velirano " du président Andry Rajoelina envers le peuple malgache. 38 millions de dollars.

C'est la somme que l'État va allouer pour l'acquisition de tracteurs et d'autres matériels agricoles. C'est la banque indienne Exim Bank qui va financer le projet. D'après les explications, l'objectif de cette initiative consiste à l'augmentation des rendements rizicoles par l'accroissement des terrains cultivés à 120.000 Ha, ainsi que l'octroi de matériels agricoles au profit de 200 000 agriculteurs.

Avec ce projet, l'Etat vise à créer environ 4.000 emplois pour les femmes et les jeunes. À l'issue de la procédure d'appel d'offres, la mise en œuvre de ce projet de distribution de tracteurs et de matériels agricoles a été confiée à la société indienne " Tractor and Farm Equipment Ltd India " (TAFE).