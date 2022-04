Madagascar: Football / Pro League Playoffs - Des quarts très chauds !

Fosa Juniors est une équipe de professionnels dont l'objectif est de ravir le titre de champion de Madagascar

Le coup d'envoi des playoffs en Pro League offre quatre affiches alléchantes dans les quatre coins de l'île. À ce stade de la compétition en effet, chaque équipe, du moins celles qui reçoivent, est capable de gagner cette première manche.

C'est le cas notamment de Dato qui sera opposé au stade moderne d'Ampasambazaha, l'ogre majungais de Fosa Juniors. Sur le papier, les Majungais ont la préférence des pronostics après que le club s'est renforcé à tous les postes poussant même le luxe de faire venir des anciens Barea tels Dax, Njiva et surtout Dimitri Caloin.

Enfer d'Ampasambazaha. Très professionnel tant dans sa gestion que sur la manière de préparer un match, l'Italien Toto Nobile a déjà envoyé sa troupe à Fianarantsoa alors que le match aura lieu dimanche.

Bref, il y a de quoi inquiéter les gars d'en face. Mais ces Majungais vont se planter s'ils pensent pouvoir venir à bout et facilement de Dato. On ne retient qu'un seul argument, pourtant de poids, la connaissance presque sur le bout des doigts de l'effectif de Fosa Juniors par le coach de Farafangana en l'occurrence Solofo Ramarolahy. Il sait donc comment s'y prendre et il a désormais un effectif assez complet depuis l'arrivée de Jinidy, un transfuge de Tia Kitra, dans l'entre jeu.

Ces derniers temps, le club a enfilé les victoires, ce qui lui a permis de remonter à la quatrième place qualificative au dépens du Zanakala.

Au final, on ne s'étonnera guère de voir Dato gagner même par la plus petite des marges dans l'enfer d'Ampasambazaha qui lui est acquis.

Redoutable Foroch. C'est aussi le cas de l'Ajesaia qui a connu une fin de saison un peu plus difficile comme l'atteste cette quatrième place indigne de son rang. Mais le club a pu se ressaisir à temps pour arracher sa qualification. Autant dire qu'il monte en puissance et qu'Elgeco Plus doit sortir le grand jeu pour espérer ramener une victoire à Mahitsy et non à Tsiroanomandidy comme initialement prévu.

Comme le grand Eliot renoue avec les buts et que Lucien Kassimo Foroch reste redoutable à la pointe de l'attaque, on redonnerait volontiers l'avantage aux protégés de Tipe Randriambololona.

Du 50-50 ! C'est ce qu'on peut dire de ce choc opposant le Cosfa au CFFA à Ambohidratrimo. On sait en effet de quoi est capable Dimby, le capitaine des militaires, à ce stade de la compétition. Mais est-ce suffisant face à Andoharanofotsy qui vient de bétonner sa défense avec l'arrivée de Naina d'Ilakaka aux côtés de Naurah, l'ancien du Fosa Juniors.

Seul hic pour le CFFA, c'est qu'il a du mal à faire avec cette baisse de forme de Rakoul, le buteur de service, tandis que les autres attaquants, Bela et Yvan, ont pris de l'âge. Mais sait-on jamais car le maire et non moins président du CFFC, Tota Henintsoa Rakotoarimanana, sait motiver sa troupe lorsqu'il s'agit d'aller au four. Ce qui est sûr c'est que ce match s'apparentera à une autre bataille rangée.

Le danger Kanté. La quatrième affiche de ces playoffs aura lieu au Stadium Elgeco et mettront aux prises Disciples FC et l'AS Fanalamanga. Un vrai combat avec une issue incertaine pour la simple et bonne raison qu'on aura droit à la meilleure défense notamment le duo Rajao et Tsalo de Fanalamanga à la puissance de feu de Disciples où Hasina bénéficiera des bonnes balles de Rija Rasoanaivo et surtout d'Anjara Kanté, ce jeune homme qu'il faut enfermer dans les vestiaires pour l'empêcher de marquer.

Et si ce dernier a réussi à en mettre une à Nina à Antsirabe, il peut aussi le faire à celui qui a toujours été sa doublure à l'Adema en l'occurrence Goal Kely.

Conscient du fait qu'il faut prendre de la marge avant le déplacement à Barikadimy, l'entraîneur Mamisoa Razafindrakoto n'hésitera pas à remettre sur le tapis son onze de départ d'Antsirabe contre Elgeco Plus et ce milieu à trois composé de Rija, Kanté et Dahery. La ligne arrière ne manquera pas aussi de charme avec de droite à gauche, Toby, Ando Rakotondrazaka, Ricky et Tantely. Du très solide...