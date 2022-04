Madagascar: Manifestation à Ankatso - Échauffourée entre les étudiants en Médecine et Économie

Les forces de l'ordre qui sécurisaient les lieux ont reçu des pluies de jets de pierres

Les étudiants des Facultés des Lettres, des Sciences et de la Médecine sont descendus dans la rue pour réclamer leurs bourses d'études. Ceux de l'Économie ne sont pas venus grossir les rangs, ce qui a engendré une tension entre les étudiants.

La tension monte à Ankatso. Plusieurs dizaines d'étudiants en première année de médecine ont fait irruption dans les salles pour interrompre les cours, hier dans la matinée. Ils ont incité leurs camarades dans quelques facultés à grossir leur rang pour la revendication du paiement des quatre mois de bourses d'études et d'équipements. C'est le cas pour les étudiants en Économie mais ils n'ont pas cédé facilement. Ils n'ont pas manqué de manifester leur mécontentement face à cette irruption et l'interruption des cours. Ils en sont même venus aux mains et cette rixe s'est soldée par un blessé. Lorsque la situation s'est relativement calmée, les étudiants en Médecine ont décidé de poursuivre leur manifestation. Ils ont rejoint les membres du personnel administratif et technique qui sont déjà entrés en grève depuis lundi. Ces derniers ont déjà bloqué l'entrée principale de l'Université et revendiquent le paiement de leur salaire du mois de mars ainsi que l'indemnité de technicité des mois de novembre et décembre.

Manifestation. Pour se faire entendre, les étudiants des Facultés des Lettres, des Sciences et de la Médecine sont descendus au terminus et ont bloqué la circulation. Les forces de l'ordre les attendaient déjà de pied ferme. Pour débloquer la circulation, les forces de l'ordre ont dû recourir aux grenades lacrymogènes mais les manifestants ont riposté par des pluies de jets de pierres. Les manifestants ont fini par regagner le campus universitaire mais les jets de pierres se sont poursuivis. Après presque quatre heures d'affrontement, le calme est revenu vers 13h30 sur les lieux.

Défaillance. Les membres du PAT ont déjà reçu leur salaire du mois de mars après une entrevue avec les responsables concernés. Ils attendent par contre le paiement de l'indemnité de technicité des mois de novembre et décembre. Les étudiants, quant à eux, revendiquent que le paiement des bourses d'études revienne auprès de la comptabilité de l'Université. Ils pointent du doigt la défaillance digitale qui est responsable de ce retard sans compter les anomalies de la liste des bénéficiaires. " Certains ne sont pas inscrits dans la liste des bénéficiaires, les comptes de ceux qui sont inscrits ne sont pas crédités à la date prévue pour le paiement ", se plaint un étudiant de la Faculté de Médecine.

Transparence. Depuis des décennies, la question du paiement des bourses d'étudiants est une problématique récurrente à Madagascar. L'État a décidé de mettre en place une plateforme digitale pour assainir la gestion financière auprès des universités et surtout garantir le paiement régulier et à temps des bourses. Selon les indiscrétions, cette manifestation estudiantine est loin d'être le fruit du hasard surtout au moment où le processus est sur les bons rails. À qui profite la situation ? Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), quant à lui, a souligné que les anomalies par rapport au solde du compte au niveau des distributeurs automatiques relèvent du réseau informatique de la banque. Les étudiants en première année ne bénéficient pas non plus d'une carte Visa dont la validité est de cinq ans pour éviter le gaspillage. Selon les estimations, seuls 30% des étudiants en première année parviennent à poursuivre leurs études en deuxième année.