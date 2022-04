Madagascar: Transfert de Mbola Rajaonah - "Rien de politique", dixit François Rakotozafy

Le feuilleton Mbola Rajaonah connaît son énième épisode.

C'était le tour du ministre de la Justice et garde des Sceaux, François Rakotozafy, de donner la réplique hier à Faravohitra. Le ministre a clairement souligné que " le transfert de Mbola Rajaonah à la prison de haute sécurité d'Imerintsiatosika n'a rien de politique ". C'était une décision d'ordre administratif, a-t-il continué. Notons que, Mbola Rajaonah a été transféré dans la soirée de mercredi de la semaine dernière à la prison de haute sécurité d'Imerintsiatosika, dans la région d'Itasy.

Une décision qui a néanmoins suscité l'indignation de Me Eric Rafidison, qui assure la défense de Mbola Rajaonah, et est le représentant de la famille. Il s'est plaint des conditions de vie dans ce lieu et a déploré que " c'est un centre de détention dans lequel les détenus ne peuvent pas préparer eux-mêmes leur repas car ces derniers sont servis par l'établissement. Face à cette situation, nous ne cachons pas notre crainte quant à la vie de Mbola Rajaonah. Il a déjà été victime d'une tentative de meurtre par empoisonnement en prison. Depuis, Mbola Rajaonah a décidé de préparer ses repas pour préserver sa vie. Maintenant qu'il est dans un établissement privé, la crainte est à son comble pour nous, sa famille ".

Des remarques auxquelles le ministre n'a pas manqué de répondre. " L'administration pénitentiaire a ses propres critères et les conditions de détention à Imerintsiatosika sont bien meilleures que celles de Tsiafahy et cette dernière est déjà remplie ", a-t-il rétorqué. Et de continuer que " la sélection (de ceux qui devraient être transférés) appartient à l'administration pénitentiaire ". L'avocat a surtout fait part de ses inquiétudes sur la sécurité et la santé de son client. " Le fait qu'on lui soumette un repas commun s'avère propice à un risque d'empoisonnement. Il faut le dire, il en a déjà été victime et à plusieurs reprises, depuis sa détention en 2019 ", a-t-il souligné. Et au ministre de terminer que " vous (la famille Rajaonah) avez critiqué les conditions de détention à Tsiafahy et toutes les deux sont des prisons de haute sécurité, de plus le centre a son propre médecin ".