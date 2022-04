Madagascar: Ampitatafika - Une collision entre un Sprinter et un deux-roues fait des blessés

Encore un accident de la circulation. Une moto a percuté une voiture Sprinter, hier. Deux personnes ont été blessées, le motard et sa passagère qui sont en urgence absolue.

Les faits se sont produits à Ampitatafika, à proximité d'une station d'essence. Le conducteur du deux-roues souffre d'une douleur à l'épaule. Quant aux passagers du Sprinter, une personne a été blessée par des éclats de verre. Le conducteur, lui, était très choqué mais il n'a aucune blessure. Quant aux circonstances de cette collision, elles n'ont pas encore pu être clairement déterminées. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour la constatation d'usage et ont ouvert une enquête.

" Un excès de vitesse, une perte de contrôle sur la route, un dépassement mal géré sont les trois principales causes de la plupart des accidents à moto... ", explique un policier du BAC. " À cela s'ajoutent les comportements irrationnels, maladroits ou présomptueux des conducteurs de deux-roues et des automobilistes comme le non-respect de la priorité, les dépassements interdits ou la vitesse excessive dans un virage ", a-t-il ajouté. " La vitesse, comme on l'a déjà constatée, est une tentation lorsqu'on roule à moto.

Certains motards n'adaptent pas leur vitesse à l'état de la route. Et en ce qui concerne la protection corporelle, cela ne se discute même pas. Même si un motard porte un casque, des gants et une dorsale, le risque de blessure reste plus élevé qu'en voiture. Il est donc impératif d'avoir des accessoires et des équipements suivant la norme ", poursuit-il. La règle la plus importante est donc la prévention, il est indispensable de respecter un certain nombre de règles de sécurité.