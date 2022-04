Afrique: Evêques catholiques d'Afrique et de Madagascar - Assemblée plénière du SCEAM à Accra, Ghana

" L'appropriation du SCEAM ; Sécurité et Migration en Afrique et dans les îles ". C'est sur ce thème que va se dérouler l'assemblée plénière du Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar et des îles (SCEAM), cette année.

" Un événement qui se concentrera tout d'abord sur les implications de l'appropriation pour ses membres ", note l'association des évêques catholiques d'Afrique, de Madagascar et des îles et qui est fixé entre le 25 juillet et le 1er août 2022 à Accra, Ghana. La sécurité constitue également une autre thématique à discuter durant l'assemblée générale.

En effet, face aux conflits sur le continent africain et leurs conséquences telles que les pertes humaines et le déplacement de millions de personnes, les évêques catholiques avancent la question de la sécurité, un indispensable dans le processus de construction d'une " nouvelle Afrique centrée sur Dieu ".

Il conviendrait de noter que le Symposium, dont le siège est à Accra, est composé de huit associations régionales : Association des Conférences Épiscopales d'Afrique Centrale (ACEAC), Association des Conférences Épiscopales de la Région Afrique Centrale (ACERAC), Assemblée de la Hiérarchie Catholique d'Egypte (AHCE) ; Association des Conférences Épiscopales membres d'Afrique de l'Est (AMECEA) ; Conférences Épiscopales de l'Océan Indien (CEDOI), Conférence Épiscopale Régionale d'Afrique du Nord (CERNA) ; Réunion Interrégionale des Evêques d'Afrique Australe (IMBISA) et la Conférence Épiscopale Régionale d'Afrique de l'Ouest (RECOWA/CERAO).