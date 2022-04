Madagascar: Îles Vanille - De nouvelles pistes de coopération entre Madagascar et les îles voisines

Une des particularités de la 5e édition du " Tsenaben'ny Fizahantany " organisée dernièrement par le ministère en charge du Tourisme et l'Office National du Tourisme de Madagascar, était la tenue de la réunion des Îles Vanille à Antananarivo.

Il s'agit d'une association regroupant les six îles de l'Océan Indien, à savoir les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et Seychelles et qui a pour objectif d'assurer la promotion de ces destinations surtout combinées. L'action des Îles Vanille vise ainsi à un meilleur rapprochement des acteurs des îles de l'Océan Indien opérant dans le secteur du tourisme, et ce, pour assurer un développement mutuel qui serait bénéfique à l'ensemble des parties.

Cette rencontre en terre malgache fait suite à l'invitation du ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors de l'assemblée générale des Îles Vanille qui s'est tenue en février dernier. Elle a ainsi vu la participation du directeur de cette association se chargeant de la promotion des destinations Océan Indien, Pascal Viroleau, le directeur du MTPA à Maurice, le ministre de tutelle, le PCA et le directeur exécutif de l'ONTM ainsi que des Tours Opérateurs réceptifs de croisières à Madagascar et le directeur du port d'Ehoala.

Tourisme combiné. Dans le cadre de cette réunion qui s'est tenue en même temps en mode virtuel, divers sujets ont été débattus. On peut citer, entre autres, le développement des croisières dans les Îles Vanille, la facilitation des déplacements touristiques inter-îles à travers les packages et des actions de promotion mutualisées sur le marché de l'Océan Indien. Force est en effet de reconnaître que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a engendré de nouvelles aspirations et de nouvelles façons de voyager.

Raison pour laquelle, les parties prenantes ont mis en avant la mise en place des protocoles sanitaires pour une meilleure assurance des conditions sanitaires des voyageurs. Le développement du tourisme régional et du tourisme combiné était également discuté. Le gouvernement malgache, représenté par le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, ne ménage pas ses efforts pour relancer le tourisme à Madagascar, en impliquant tous les acteurs concernés à travers la mise en œuvre de sa feuille de route pour cette année 2022.

Raison pour laquelle, l'association Îles Vanille a été invitée à partager ses expériences tout en travaillant sur une stratégie de développement du tourisme de croisière et en dessinant des actions futures. À l'issue de cette réunion, " de nouvelles pistes de coopérations entre Madagascar et les autres îles de l'Océan Indien, se profilent ", a déclaré le directeur des Îles Vanille, Pascal Viroleau.

Volonté commune. Et lui d'ajouter que l'association tire un bilan positif de sa présence à cette réunion qui a eu lieu dans le cadre de la 5e édition du salon Bons-plans pour le tourisme " Tsenaben'ny Fizahantany ", ainsi que des propositions remontées à Madagascar. Par ailleurs, il a évoqué qu'il faut aller plus loin que le tourisme pour assurer la promotion des destinations combinées inter-îles. La volonté commune d'utiliser les grands événements à venir comme étant une meilleure mise en avant de ces destinations, est entre autres de mise. À titre d'illustration, " les jeux des Îles de l'Océan Indien, qui auront lieu prochainement, pourraient être l'occasion de présenter les atouts de nos régions. Cette synergie entre le sport, la culture et le tourisme favoriserait une meilleure connaissance mutuelle de nos destinations ", a conclu ce directeur des Îles Vanille.