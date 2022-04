Congo-Kinshasa: Conférence-débat de la SCR - Ferdinand Kitengie encourage les femmes à demeurer déterminées et persévérantes

Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la Société Civile Révolutionnaire a organisé, le samedi 2 avril 2022, une conférence débat dans la salle du ministère des affaires étrangères dans la commune de la Gombe.

"L'autonomisation de la femme et son leadership". Tel a été le thème abordé lors de cette activité. Cette dernière a connu la participation de plusieurs invités de marque ainsi que les femmes de la société Civile et autres.

Dans son allocution, Ferdinand Kitengie, coordonnateur national de la Société Civile Révolutionnaire, a commencé par faire une brève historique de cette société civile Révolutionnaire. Une organisation qui est née suite aux guerres à répétition dans la partie Est de la République Démocratique du Congo mais également à cause de violations des Droits de l'homme, a-t-il rappelé. Avec comme principaux objectifs : la démocratie, l'instauration de l'Etat de droit ainsi que la lutte contre les antivaleurs, cette organisation regorge en son sein, 646 structures notamment, les associations sans but lucratif, ONG, etc.

Selon son initiateur, la société civile révolutionnaire œuvre pour être catalyseur des intérêts supérieurs du peuple congolais et de sauvegarder beaucoup plus les valeurs humaines. En ce qui concerne sa vision, c'est d'apporter le changement dans le pays". L'homme a également brossé la situation sociale, économique et culturelle actuelle du pays. Pour lui, "c'est une honte pour un pays comme la République Démocratique du Congo qui possède plusieurs potentialités de demeurer dans l'importation des biens et produits de première nécessité".

Et pourtant, ajoute-t-il," la RDC est à mesure de nourrir le monde entier". Par ailleurs, il a salué la volonté du chef de l'Etat qui, selon lui, est" l'unique et le seul à accorder un peu de volonté de changer la situation du pays". Au cours de cette conférence, plusieurs panelistes ont exposé chacun sur un sujet prévu pour l'occasion. Ils ont développé des sujets tels que : l'impact naturel de la femme dans la société, abordé par Madame Kamuleta, qui a, de son côté, soutenu que la femme est une "Créature solution", car dit-elle, la force de la femme et son leadership sont naturels".

Cependant, d'autres sujets ont été aussi abordé en l'occurrence, le cancer du col de l'utérus, la Drépanocytose, l'implication de la femme dans le leadership, ainsi que femme sujet de développement communautaire. Au sortir de cette conférence débat, la dynamique des femmes de la Société Civile Révolutionnaire a établi des recommandations comme plaidoyer en faveur de la femme à l'endroit des ONG, du gouvernement congolais, de la diaspora, et des organisations de la Société Civile.