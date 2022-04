Congo-Kinshasa: Péguy Tshisuaka encourage les femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat

"L'autonomisation de la femme et la lutte contre le réchauffement climatique", thème développé en marge de la clôture du mois de la femme, par la Coordonnatrice du groupe d'experts de l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC), Péguy Tshisuaka Ntumba.

Cette dernière a profité pour lancer un message fort à la femme congolaise, celui de l'éveil de conscience et de l'engagement dans l'entrepreneuriat. Ceci permettra, dit-elle, a, non seulement contourner de multiples difficultés dans le monde de l'entrepreneuriat, assurer l'émancipation, mais aussi, dans l'objectif de faire part à l'inclusion financière, surtout celles liées au développement du pays.

En outre, elle se dit convaincue que la femme moderne se présente dans une meilleure posture par sa liberté de penser, d'émettre son opinion, de s'engager, de compétir et croit à un avenir féministe.

Par ailleurs, Péguy Tshisuaka Ntumba, experte en santé et environnement et cadre de l'AFDC/AFDC-A, parti cher à Modeste Bahati, établit un lien direct entre l'autonomisation de la femme, la fécondité et la lutte contre le réchauffement climatique. D'où, elle en a appelle à toutes les femmes congolaises à une solidarité et au sens élevé du partenariat pour contourner l'impossibilité et les difficultés afin de mener des actions communes.

Pour elle :"Une femme occupée par ses obligations professionnelles, reste-t-elle persuadée, contrôlera mieux sa fécondité. Ce qui réduirait sensiblement et automatiquement la pression démographique. Par le fait même, on assisterait à moins de pollution due à la surpopulation et à l'hyperproduction".

Elle appelle cependant les femmes à l'utilisation des énergies renouvelables, en vue de bien participer à la bonne politique de gestion des déchets, au reboisement. Ainsi, le respect de cette recommandation peut, souligne-t-elle, "découler de l'autonomisation de la femme qui englobe aussi l'aspect instructif, éducatif, informatif, formatif et autres de la femme".