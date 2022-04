Congo-Kinshasa: Le centre culturel Andrée Blouin déterminé à relever le niveau de la femme congolaise et Africaine

Comme à son habitude, le centre culturel Andrée Blouin a organisé le samedi 02 avril 2022, une soirée dénommée "Mama Africa", laquelle a permis à cet espace culturel à clôturer le mois de mars, dédié à la femme.

Pour la circonstance, toutes catégories des femmes étaient conviées à partager un petit repas de famille, après avoir reçu durant tout le mois de mars des formations autour du thème "pour la femme". Une activité organisée dans la Cour du centre culturel Andrée Blouin, dans la commune de Kintambo.

Kathy Monga, l'administratrice du centre culturel Andrée Blouin, est revenue sur les activités réalisées pendant le mois de mars. Elle affirme que, pendant le mois précité, plusieurs enseignements et formations ont été donnés en faveur de la femme. Notamment, des sous thèmes tels que la femme face à l'écologie, la femme face à l'environnement... ; une occasion pour expliquer à la femme comment maintenir son environnement propre pour sa propre santé, pour lui dire que parfois ce qui lui arrive est de sa propre faute. Kathy Monga a expliqué par exemple que, "les mamans ont appris de la Professeure et chercheuse Céline, qu'il faut au moins 400 ans à un pneu pour se décomposer". Selon elle, "c'est une manière d'apprendre aux femmes la protection de la nature".

En outre, elles ont également appris que le développement que chacun veut, a parfois des conséquences néfastes sur la société.

L'écologie et l'environnement joue avec la maternité. C'est, entre autres, les conséquences de mort-nés, des handicaps et des infections interminables.

Cette activité était également une occasion de demander aux femmes de continuer à sensibiliser et éduquer d'autres femmes pour leur bien-être et le bien-être de toute une nation, a confirmé l'administratrice du centre culturel. Car, pour elle," les femmes sont capables de se gérer, il lui faut juste une détermination, persévérance et la confiance en soi". C'est pour cela que, la femme africaine doit s'accepter, peu importe son travail, sa couleur de peau, d'ailleurs, dit-elle," la femme noir est l'ancêtre de l'humanité". Elle doit se sentir libre de s'exprimer, dans ses droits, elle doit se tenir débout peu importe les barrières, avec courage et détermination comme Kimpa Vita, a-t-elle ajouté.

Il y a lieu de retenir que, le centre culturel porte le nom d'Andrée Blouin., qui était une sud-Africaine, qui a beaucoup œuvré en République Démocratique du Congo. Elle a travaillé avec Patrice Emery Lumumba, c'est elle qui rédigeait tous les discours de Patrice Emery Lumumba, plus précisément le discours du 30 juin. Elle parlait plusieurs langues, notamment le Kikongo. C'était une panafricaniste qui a travaillé avec des présidents Africains tels que Kwame Nkrumah et Sékou Touré, les deux présidents qui ont aidé la République Démocratique du Congo à obtenir son indépendance.

Katthy Monga affirme que depuis très longtemps, la femme est minimisée de partout, et les colons savaient qu'écraser la femme, c'est écraser toute une nation. C'est pour cela que le centre culturel Andrée Blouin se bat pour relever la femme africaine, en général et congolaise, en particulier, et il pense pouvoir y arriver.