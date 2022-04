Algérie: JM-2022 - Le président du comité olympique d'Albanie encense les préparatifs de l'édition d'Oran

Oran — Le président du Comité olympique d'Albanie, Vidal Yeli a salué les préparatifs en cours à Oran pour accueillir l'été prochain la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), constatant que "tous les moyens sont mis à la disposition des participants pour la réussite de l'épreuve".

Cette "bonne note" du patron du sport en Albanie est née de son suivi des récentes visites en Algérie, des dirigeants du Comité international des JM (CIJM), ainsi que du Forum des chefs de délégations des pays concernés par l'événement tenu la fin de l'année dernière à Oran, comme il l'a indiqué sur le site du Comité olympique algérien (COA).

Il a, en outre, ajouté que le comité olympique albanais compte mettre à la disposition des fédérations y affiliées un centre de préparation pour regrouper leurs athlètes quelques semaines avant le début des JM, informant au passage que ces mêmes fédérations ont commencé les préparatifs, il y a quelque temps, et elles sont actuellement dans la phase de sélection des meilleurs athlètes.

M. Yeli n'a pas caché aussi ses ambitions de remporter le plus grand nombre de médailles possibles, en engageant les meilleurs athlètes. Il a cité à ce propos une médaillée d'or, lors du mondial d'haltérophilie, tenu en Ouzbékistan, en plus d'autres champions qui ont représenté l'Albanie aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, notamment dans les disciplines de boxe, judo et gymnastique.

Le président du Comité olympique d'Albanie a également souligné l'importance des JM, estimant qu'en plus de la dimension culturelle et civilisationnelle qu'ils représentent pour les peuples de la région, ils " donnent l'opportunité au plus grand nombre possible d'athlètes d'y participer, contrairement à ce qui est le cas pour les jeux olympiques qui exigent des minimas précis pour y prendre part".

Plus de 4.000 athlètes (filles et garçons) sont attendus à la 19e édition du rendez-vous méditerranéen, représentant 26 pays des deux rives de la Méditerranée, pour concourir dans 24 disciplines sportives, rappelle-t-on.