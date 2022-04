Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Accalmie sur plusieurs fronts grâce au Programme de réduction de violence communautaire de la MONUSCO (administrateur du territoire)

Le Programme de réduction de violence communautaire de la MONUSCO (CVR) porte ses fruits au Sud-Kivu, selon l'administrateur du territoire de Kalehe.

La plupart des combattants des groupes armés et d'autres jeunes à risques sont réinsérés au sein de leurs communautés, grâce à ce programme.

Du coup, soutient l'administrateur du territoire de Kalehe, Dede Mwamba sur le terrain il s'observe une accalmie dans plusieurs parties de la province du Sud Kivu depuis quelques mois.

Des hauts plateaux de Kalehe à Walungu en passant par la plaine de la Ruzizi, la population témoigne de l'absence des combattants armés, ce qui favorise un retour aux activités champêtres.

Les hauts plateaux de Ziralo et Numbi, Bunyakiri et le Parc national de Kahuzi Bieaga (PNKB), autrefois théâtre des affrontements, retrouvent leur calme.

Aucun groupe armé local ou étranger n'est opérationnel à ce jour dans cette partie du Sud Kivu a témoigné, Dede Mwamba, administrateur de Kalehe.

Selon lui, le programme de réduction de violence communautaire mené par la MONUSCO, couplé aux efforts des FARDC et la sensibilisation communautaire, expliquent cette accalmie.

" La situation est actuellement vraiment calme parce qu'il y avait beaucoup de notables qui se sont donnés dans la campagne de sensibilisation, à côté de cela, les FARDC. Alors il y a beaucoup d'hommes et leurs combattants qui se sont réellement rendus et beaucoup d'autres vont se rendre parce que, il n'y a plus de raison de rester en brousse ", a-t-il indiqué.

La même accalmie est observée dans la région de Walungu et Shabunda. La plupart des jeunes, ex-combattants ont adhéré à la sensibilisation et se sont rendus.

A travers ce programme, la mission Onusienne a offert aux ex-combattants et jeunes à risque, des activités génératrices des revenus et la formation professionnelle. Il a mis à la disposition des communautés locales, l'adduction d'eau potable et l'éclairage public par des lampadaires.

Beaucoup d'autres combattants disent, qu'avant de quitter la brousse, ils veulent voir l'effectivité du programme du gouvernement de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S).