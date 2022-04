Congo-Kinshasa: Plus de 20 ans après la rupture de la production militaire - Sama Lukonde lance officiellement les ateliers de confection des tenues militaires

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé, ce mardi 05 avril 2022, à Kinshasa, la cérémonie de lancement des activités de l'atelier de confection des tenues militaires, une initiative du Gouvernement de la République, mise en œuvre par le Ministère de la Défense nationale en vue de promouvoir la production locale.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement, du Chef d'Etat-major Général adjoint des FARDC, ainsi que du Commissaire général de la Police nationale congolaise.

Sama Lukonde a salué à sa juste valeur la matérialisation de ce projet s'inscrivant dans la politique de son gouvernement qui multiplie des stratégies pour permettre au pays de résister aux chocs extérieurs en misant sur l'intensification de la production locale.

"Pour moi, c'est un honneur d'être ici pour lancer cette production des tenues militaires. Nous avons visité un atelier de production des tenues militaires, et c'est ce que moi je suis venu encourager. Parce que c'est lancé au niveau du Ministère de la Défense, et parce que nous avons dans notre politique décidée de mettre en avant la production locale. Donc, nous y avons mis des moyens. Ce n'est qu'un début. Cela doit se poursuivre et par la suite, ce qui est recherché, c'est cette idée donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République : notre propre capacité de résilience et de production locale ", a laissé entendre le Premier Ministre.

Il a, par ailleurs, rassuré que ces initiatives de la même nature seront déployées dans d'autres secteurs de la vie nationale.

" Aujourd'hui, nous faisons désormais face à tellement d'effets mondiaux économiques et sociaux qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience, sur sa propre détermination en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. Ici dans la production militaire, mais cela doit s'étendre dans tous les domaines de la vie de la société. De plus en plus, on devra investir chez nous, dans notre industrie, et finalement pour atteindre, au niveau de la République démocratique du Congo, une capacité totale. Et pourquoi pas aller vers l'extérieur. Mais, c'était vraiment le but de ma visite ici, le fait d'encourager cet événement qui est un signal fort lancé dans ce domaine. Ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait plus eu de production industrielle militaire ", a conclu Sama Lukonde.

Bien avant l'intervention du Premier Ministre, le Ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda s'est réjoui du lancement des activités de cette cellule de production locale des tenues militaires qui constitue un grand pas posé par le Gouvernement de la République.