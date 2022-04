Congo-Kinshasa: Réunification de la 1000ème fille dans sa famille - Projet Ndako Ya Biso - Le 10ème anniversaire du centre d'accueil des filles en situation de rue célébré

Le projet Ndako Ya Biso de l'ASBL Lisanga Mpo ya Bokolisi Mboka (LBM) a célébré, samedi 2 avril dernier, le dixième anniversaire de son centre d'accueil des filles en situation de rue et la réunification de la 1000ème fille dans sa famille.

Baptisée Béthanie, cette maison a été inaugurée le 08 mars 2012. La finalité du travail social réalisé dans ce centre est de réunifier les filles en danger qui vivent dans la rue ou dans les maisons de proxénètes. Ces filles sont donc retournées dans leur famille d'origine et accompagnées vers leur stabilisation, à travers différents outils notamment, la scolarisation et la formation professionnelle.

La journée a commencé par une messe d'action des grâces dite par le responsable de la Communauté du Chemin Neuf au Congo, Père Stéphane Huard. Dans son homélie, il s'est appesanti sur le texte d'Esaie 43, 18-21. Il a invité les enfants de rue présents à la messe de ne plus penser aux souffrances endurées dans la rue et de vivre dans une espérance. " Mais ne parlez plus de ces faits anciens, cessez de penser aux événements du passé car voici que je fais une chose nouvelle... .".

Trois grands discours ont ponctué cette célébration. En premier, le responsable de la CCN et Président de l'ASBL LBM, Père Stéphane Huard qui a remercié tous les bienfaiteurs et les pionniers de ce projet avec les filles.

Le deuxième à prendre la parole c'est le Frère Jean-Pierre Godding, Directeur du Projet Ndako Ya Biso. Ce dernier a expliqué la nécessité d'avoir la maison dédiée à l'accueil des filles en situation de rue à côté de celle des garçons qui existe depuis 2004. Le troisième discours était celui de madame Denise Bosobe Lokila, la Directrice du centre des filles. " Les filles ne sont plus des objets, condamnées à la violence et à la prostitution. Dans cette maison elles retrouvent l'espérance d'un autre avenir", a-t-elle déclarée en substance.

A cette fête d'anniversaire, NYB a associé les filles autrefois hébergées dans cette maison. Deux d'entre-elles ont témoigné bien que difficilement parce que ce n'est pas facile d'évoquer des souvenirs douloureux. Accusées de sorcellerie et rejetées par leurs familles, ces filles ont aujourd'hui retrouvé un chemin d'espérance et une dignité. L'une a fait des études supérieures et a décroché le titre de graduée en Education spécialisée. Plusieurs autres anciennes ont décroché leurs diplômes d'Etat ou ont fait une formation professionnelle et sont actuellement stables et autonomes.

Pour ces 10 ans d'abnégation et courage, les amis de NYB ont tenu à retourner la fière chandelle à toute l'équipe éducative de Ndako Ya Biso qui, jour et nuit travaille pour la resocialisation de ces filles rejetées par la société. Deux grands gâteaux ont été ainsi offerts par l'honorable Ingele Ifoto et Madame Patricia, une grande pâtissière de la ville.

Accueil et Protection des filles de la rue

Les filles dont l'âge varie entre 6 et 13 ans qui se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans la rue proviennent de familles démunies, désunies et se retrouvent ainsi livrées à elles-mêmes. Elles encourent un grand danger la nuit sans protection. Il convient donc de leur offrir un lieu de protection nocturne. Ces fillettes sont souvent utilisées par les aînées de la rue pour garder leurs bébés pendant qu'elles partent se prostituer.

Elles servent donc de nourrice, de ménagère et ne réalisent pas que ces services qui leur procurent revenu et alimentation les mèneront tôt ou tard à la prostitution. Celles qui choisissent de passer la nuit dans la rue sont abusées par les adultes ou utilisées par des proxénètes. Elles vivent dans des abris où se regroupent les femmes vivant de la prostitution. D'où, la construction d'une maison pour l'accueil des filles pour les protéger était une urgence.

Quatre grandes activités liées à un même service sont donc organisées en faveur de ces filles, à savoir : Rencontrer et écouter les filles de la rue là où elles se trouvent ; Accueillir et héberger ces filles dans un centre ayant un cadre sécurisant et éducatif ; Réunifier la fille dans sa famille, à moins qu'il soit nécessaire de la confier à une famille d'accueil ou un centre d'hébergement spécialisé ; Accompagner l'évolution de la fille et de sa famille dans leur environnement pour viser la réintégration dans le milieu.