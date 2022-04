Congo-Kinshasa: Premier lot de 190 maisons attendus en un temps record - Projet Pool Malebo - La société CIIG relance les travaux de construction de 5000 villas

Lancés au mois de décembre 2017, les travaux du Projet de construction de la nouvelle ville dénommée " *Pool Malebo* ", ont connu un temps d'arrêt suite aux impératifs liés aux circonstances malheureuses.

Ce mardi 05 avril 2022 est le jour de la renaissance du projet ce, en présence de Monsieur Gilbert Kabanda Kurega, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants ainsi que des hauts officiers militaires des FARDC.

Cette relance est marquée par l'intention de construire plus de 5000 maisons et villas y compris sur une superficie de 518 hectares. A en croire M. Jeff Pigeon Mukadi Ngoyi, Directeur Général de Congo International Investiment Groupe, la reprise desdits travaux entraînera la livraison dans un bref délai, de l'ouvrage. Le premier lot sera constitué de 190 villas destinées aux officiers Généraux et Colonels des FARDC. Ces derniers sont les tout premiers souscripteurs ayant concouru au premier contrat avant que CIIG ne puisse s'ouvrir aux autres souscripteurs. La plupart des entreprises et particuliers. "Car, l'espace sur la concession, nous en avons, , n'en déplaise aux spoliateurs que nous allons faire déguerpir très bientôt", a indiqué le DG Jeff Pigeon Mukadi Ngoy.

Pour sa part, Madame Fortunata Ciapanorre, Présidente du Conseil d'administration, elle est visiblement heureuse d'un nouveau départ. Une renaissance, dit-elle, dans la vie et mieux dans l'existence de cette entreprise qui a connu de hauts et de bas. La société est née, rappelle-t-elle, d'un partenariat avec l'Etat congolais. Durant sa traversée du désert, CIIG a perdu un bon nombre de sa clientèle du fait de la mauvaise gestion des anciens responsables. La conséquence de cette mauvaise gestion a conduit à la spoliation de plusieurs hectares de la concession et plusieurs clients n'y croyaient plus au projet, a-t-elle relevé.

Heureusement, a souligné Madame Fortunata Ciapanorre, quelques-uns de leurs clients notamment l'Etat congolais, le premier partenaire et premier client, à travers le ministère des affaires foncières qui a continué à faire confiance à cette entreprise porteuse d'espoir à mener ce projet à ce grand jour. En paraphrasant le Célèbre Paulo Coelho qui disait : " *Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper de la meilleure façon d'aller de l'avant* ". Ceci dit, le fait de s'interroger sur l'avenir, permet à CIIG de prendre soin du présent et de sauvegarder ce qui a déjà été accomplis dans le passé.

Ceci explique qu'à ce jour, le Projet Pool Malebo est l'unique projet immobilier concret, portant sur deux objectifs, à savoir : "celui de désengorger le Centre ville de Kinshasa* ", et " *celui d'offrir un nouvel espace agréable à vivre". Par ailleurs, les 156 maisons en faveur des hauts officiers des Forces Armées de la République Démocratique du Congo que CIIG attend offrir un meilleur cadre, en sont les premiers pas de cette relance.

" *Avec le concours du Ministre de la Défense Nationale, nous nous employons à créer un environnement agréable et propice à l'épanouissement des FARDC* ", a renchéri Madame Fortunata Ciapanorre. Il faut dire, que le Projet Pool Malebo va offrir sur ce site, une école, un hôpital, un supermarché et un espace vert qui va contenir un terrain de football. Bref, des espaces récréatifs et de détente. A l'occasion, elle a sollicité du Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants d'être accompagnée par une délégation des hauts officiers en Italie, en vue de s'imprégner de la réalité sur la qualité des matériaux à livrer aux différents partenaires et clientèles.

Du moins, le changement de Management témoigne de la volonté de pouvoir continuer ce projet salutaire, a-t-elle précisé. C'est alors, au nom de Congo International Investiment Groupe, elle a sollicité l'accompagnement du Gouvernement afin que les travaux ne soient pas interrompus et que le chantier soit continuellement en activité.

Pour ce faire, par la même occasion, CIIG sollicite la protection de son site qui est l'objet de spoliation et autres par des maffieux véreux, question de servir de manière paisible les compatriotes. " *Nous pouvons considérer à ce jour Pool Malebo Ville, comme un projet pilote modèle pour la République Démocratique du Congo*. *Il sera ainsi un pionnier pour les constructions à venir à travers le pays* ", a-t-elle conclu.

Et donc, le Projet ne se limite pas seulement à Kinshasa. Dans le futur, il va s'étendre à travers le territoire national. En sus, le Ministre de la Défense a exhorté ses Généraux et Colonels qui sont bénéficiaires de ce projet, en ce sens que, lorsque ces vaillants militaires atteignent ce grade s'apprêtent à quitter l'armée. Des interrogations sur l'obligation de quitter le camp militaire et la maison des fonctions qu'on occupe s'imposent. Où va-t-on loger sa famille du reste nombreuses ?

C'est cette question qui a préoccupé la haute hiérarchie militaire il y a plus de six ans. La réponse est claire et limpide : " *C'est suite à ça, que le chantier a été lancé* ", fait savoir le patron de la Défense Nationale. "A mon avènement aux fonctions de Ministre de la Défense, j'en ai fait une de mes priorités depuis un an et j'ai invité la société à s'investir pour qu'ensemble nous puissions le finaliser", a-t-il dit en substance.

Du fait de la relance des travaux, le Ministre de la Défense Gilbert Kabanda Kurega exhorte la Société CIIG de travailler de manière sérieuse avec son ministère, le Gouvernement pour que les 190 maisons et villas des vaillants Généraux et Colonels soient livrées d'ici le 30 juin, date historique et symbolique pour la République Démocratique du Congo.