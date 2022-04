Ile Maurice: Fonctionnaires pas vaccinés - Menaces de licenciement

La vaccination fait des vagues dans 32 entités publiques depuis lundi, avec l'entrée en vigueur le 4 avril des nouvelles restrictions sanitaires.

Toutefois, les cas diffèrent et des règlements ont été instaurés pour ne pas pénaliser le personnel. Depuis lundi, des fonctionnaires se sont donc vu refuser l'accès à leur lieu de travail. La cause : certains ne sont pas fully vaccinated, n'ayant pas fait leur booster dose, alors que d'autres n'ont pas encore fait leur deuxième, voire leur première dose. Il revient même que 2,2 % des fonctionnaires n'ont, à ce jour, toujours pas fait de vaccin. Si certaines personnes ressentent une pression pour se faire vacciner, le ministère de la Santé soutient que la vaccination n'est certes pas obligatoire, mais qu'elle permet de réduire les risques en cas de positivité au Covid-19.

Face à cela, le syndicaliste Fayzal Ally Beegun tape du poing sur la table. "On ne peut pas forcer une personne à se faire vacciner, qu'importe la manière d'en parler." Il revient sur des incidents à la mairie de Port-Louis, lundi. "On a demandé aux employés s'ils étaient fully vaccinated, et s'ils répondaient par la négative, on leur a dit de rentrer chez eux. On les aurait même menacés de licenciement s'ils ne se faisaient pas vacciner." Ce qui a eu le mérite de mettre le syndicaliste hors de lui. "La question que je me pose est celle-ci : est-ce qu'on demande aux personnes qui entrent dans la mairie ou encore celles qui vont au bazar si elles sont vaccinées ? Est-ce que des tests seront faits devant ces institutions publiques pour savoir si le public est vacciné ? Pourquoi mettre autant de pression sur les employés de ces secteurs ?"

Pour le syndicaliste, "c'est un abus de pouvoir". Il se demande s'il n'y a aucun risque de contamination pour ceux déjà vaccinés. "Est-ce que ces personnes vaccinées n'attrapent pas le virus même si elles portent le masque ? On constate que de grandes nations comme la Chine se reconfinent alors que la population est déjà vaccinée et porte le masque. C'est une injustice à l'égard des travailleurs." Il évoque la situation d'un fonctionnaire rencontré lundi. "Cet employé a récemment fait une opération du cœur. Et il craint les complications que pourrait engendrer une dose de vaccin. Donc, il a préféré faire l'impasse sur la vaccination. Que va-t-il lui arriver aujourd'hui ? Est-ce qu'il sera forcé à prendre une retraite anticipée ?"