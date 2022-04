Ile Maurice: Municipales - Le MMM attend le PTr

Ils patientent. Lors de la réunion du bureau politique lundi, les membres du MMM ont pris note du fait que les Rouges se réuniront vendredi. Ainsi, ils attendent la décision des dirigeants du parti travailliste (PTr), notamment en ce qui concerne les prochaines municipales. Le ton qu'adoptera le leader et les dirigeants travaillistes sera une indication quant aux projets futurs du PTr.

Dans le camp des mauves, on affirme qu'un arrangement électoral, avec tous les partis de l'opposition réunis, est encore possible. On est d'avis qu'une seule alliance aboutira à une "grande victoire" et qu'une division lors des municipales ferait le jeu du MSM et de ses alliés.

Du côté du Parti mauricien social-démocrate, on est plus optimiste à propos d'un arrangement électoral avec le PTr. Xavier Duval converse en effet de temps à autre avec Navin Ramgoolam et ce dernier lui a donné quelques indications sur ce qu'il souhaite, afin d'aboutir à un consensus.