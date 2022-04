Burkina Faso: Enlèvement d'une religieuse américaine à Yalgo - Brûlons des cierges pour sœur Suellen Tennyson

On l'a appris hier par un communiqué de l'évêque de Kaya, une religieuse de la communauté des sœurs marianites de la Sainte-Croix, une congrégation religieuse féminine enseignante et hospitalière de droit pontifical, a été enlevée à Yalgo dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2022 par les fameux hommes armés non identifiés (HANI).

Agée de 83 ans, sœur Suellen Tennyson, américaine, est membre de la congrégation des sœurs marianites de la Sainte-Croix de Yalgo.

Des enlèvements de prêtres, de pasteurs et d'imams, qui se sont parfois mal terminés, on en a souvent vu depuis que le Burkina fait face à l'hydre terroriste.

Dans ce martyrologe on se rappelle l'assassinat du père espagnol, le Salésien Antonio César Fernandez, dans le Centre-Est le 15 février 2018 ; l'enlèvement du père Joël Wendpanga Yougbaré, curé de la paroisse de Djibo en mars 2019 sur la route de Bottogui ; le rapt de l'abbé Rodrigue Sanon le 19 janvier 2021, dont le corps sera retrouvé trois jours plus tard dans la forêt classée de Toumousséni à Banfora dans la province de la Comoé ; l'enlèvement en août 2020 d'El hadj Souaibou Cissé, grand imam de Djibo ; celui en juin 2018 du pasteur de l'Eglise protestante de Béléhouro, Pierre Boena.

Mais c'est la première fois, sauf erreur ou omission, qu'une religieuse est prise en otage par des hommes, c'est le cas de le dire, sans foi ni loi. Il faut avoir vraiment des âmes dérangées pour s'en prendre aux hommes et femmes de Dieu, de façon ciblée comme c'est le cas présentement.

Quel crime une pauvre sœur de 83 ans a bien pu commettre pour mériter pareil sort de la part d'illuminés qui crient Allah Akbar et qui pourtant ne croient à Dieu ni à Diable ? On peut d'ailleurs s'interroger sur le choix de la cible. Etait-elle la seule blanche de la communauté ? A-t-elle été ciblée parce que ses ravisseurs savaient qu'elle était de nationalité américaine ? Va-t-elle constituer une monnaie d'échange éventuelle d'une rançon ?

Ce sont là des questions qui restent pour le moment sans réponses, comme l'est tout aussi celle sur l'identité des ravisseurs, puisque le forfait n'avait pas encore été revendiqué.

Quoi qu'il en soit, il faut espérer qu'on la retrouvera saine et sauve, surtout que la captivité pourrait contribuer à aggraver quelques problèmes de santé qu'on a forcément à cet âge. Espérons également que sœurSuellen Tennyson connaîtra le sort de madame Jocelyn Elliott, libérée le 7 février 2016, quelque temps après avoir été enlevée en même temps que son mari à Djibo. Et non celui du docteur Elliott dont on est sans nouvelles depuis et qui est presque tombé dans l'oubli.

En cette période où les astres s'allient, où le carême chrétien coïncide avec le carême musulman, brûlons des cierges et égrenons des chapelets pour que sœur Suellen Tennyson soit retrouvée saine et sauve.