Angola: ENI et Total Energy veulent réactiver les blocs abandonnés

Luanda — Les multinationales Total Energy et ENI concourent en tant qu'opérateurs dans deux blocs offshores, dans le bassin du Bas Congo, dans un total de huit offres, avec une proposition totale de 58,6 millions de dollars comme potentiel d'investissement.

Les propositions, ouvertes mardi par l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG), comptabilisent la réception de seulement trois, de l'appel d'offres public pour le processus d'aliénation / 2021 portant sur des blocs pétroliers dans les Bassins du Bas-Congo (16/21, 31/21, 32/21, 33/21 et 34/21) et du Kwanza (7/21, 8/21 et 9/21), lancé le 25 février dernier, dans le cadre de la Stratégie générale d'attribution des concessions 2019/2025.

Sur le total des propositions validées, l'entreprise italienne ENI est en concurrence en tant qu'opérateur sur le bloc 31/21, dans le bassin du Bas-Congo, avec une participation de 50% dans un consortium avec Equinor Energy Internacional, qui veut entrer en tant que non-opérateur, détenant l'autre 50% d'intérêt participatif.

Ce bloc est disponible depuis que la BP a cessé de s'intéresser au reste de celui-ci, étant dans cet état d'abandon entre 2004 et 2006.

Dans la proposition présentée par le directeur des négociations de l'ANPG, Hermenegildo Buila, l'ENI a avancé comme bonus de production, cinq millions de dollars, avec un paiement unique dans les 30 jours, après le début de la première production commerciale et pour les projets sociaux, elle met à disposition un million de dollars.

Comme programme de travaux minimum, elle souhaite procéder à un puits de recherche, 60 mois après la découverte commerciale dans la zone de développement, et à la première production de gaz naturel, 72 mois après la découverte.

Le puits de recherche à explorer pendant la phase d'exploration vaut au minimum 35 millions de dollars, selon la proposition de l'ENI.

La société française Total Energy est seule en concurrence en tant qu'opérateur et actionnaire à 100% du bloc 16/21, récemment abandonné par Odebrecht.

La société française propose une prime de production basée sur le niveau de production cumulée au sein de la zone de développement de 0,10 centimes de dollars, par baril, pour une production cumulée inférieure à 200 millions de barils.

Elle propose également 0,15 cents USD, par baril, pour une production cumulée de plus de 200 millions de barils, et 0,30 cents USD, pour une production cumulée de plus de 400 millions de barils.

Pour les projets sociaux, Total Energy présente une proposition de cinq millions de dollars, avec paiement par étapes, un million dès la déclaration de découverte commerciale.

La compagnie pétrolière étrangère ne propose pas de faire, dans cette première phase, des puits d'exploration, mais l'acquisition sismique 3D d'un total de 1009 kilomètres carrés, avec l'année de première production prévue pour 2032.

Total Energy n'avance pas le puits d'exploration comme une proposition obligatoire, mais s'il est réalisé, le puits minimum sera budgétisé à 30 millions USD et un coût minimum de kilomètres carrés système 3D, de l'ordre de 12 500 USD, pour chaque kilomètre.

Dans un délai de 15 jours, des évaluations de cette proposition seront faites puis des négociations commenceront.

Offre permanente pour les autres blocs

Les blocs qui n'ont pas reçu de propositions sont transférés aux offres permanentes, c'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas présenté les documents à ce stade le feront via les offres permanentes.

Selon Hermenegildo Buila, des contacts ont déjà été pris avec plusieurs entreprises qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu soumettre leurs propositions, car l'appel d'offres restreint est différent et d'autres appels d'offres, avec un délai très court pour l'achat et l'interprétation des données et soumission de propositions.

"Certaines entreprises qui ne sont jamais allées en Angola ont eu des difficultés, même avec les campagnes promotionnelles menées, pour présenter les propositions", a déclaré le responsable qui est également président du jury.

Cette fois, il a souligné que les blocs restants sont désormais dans la phase d'offres permanentes, notant qu'il existe déjà une législation approuvée à cet effet.

"Nous ne craignons pas que les concessions restantes reçoivent des propositions très prochainement", a assuré le responsable.

Pour ce concours, des investisseurs de pays tels que l'Angola, l'Australie, la Norvège, l'Italie, le Qatar, la France, l'Angleterre, la Namibie et la Chine ont été invités.