Afrique: Barrage CM Recours - La date du 21 avril retenue par la FIFA pour trancher

Terriblement secouée par l'élimination de l'Algérie du Mondial 2022, à la fin du barrage retour face au Cameroun, la Fédération algérienne de football, exaspérée par l'arbitrage, avait déposé un recours auprès de la FIFA. Un recours que l'instance mondiale du football sera bien étudié, déjà avec la date du 21 avril.

Il faut rappeler que l'élimination des Fennecs, est vécue dans le pays comme un drame en Algérie. Et avait entraîné la démission peu après du président de la FAF en plus de l'introduction d'un recours, dans lequel l'Algérie demandait à faire rejouer le match à cause de " l'arbitrage scandaleux " du Gambien Bakary Gassama.

Ainsi, la Fédération algérienne de football informe ce mercredi que la réclamation qu'elle a présentée à la FIFA, " sera soumise à la Commission de discipline pour examen et décision le 21 avril 2022 ". Même si le président de la fédération algérienne de football fait quelques réservés ! Le patron de l'instance nationale sportive a déclaré que " les chances de rejouer le match sont faibles " et qu'il " ne veut pas vendre des illusions " aux supporters algériens.

On rappelle que le 29 mars dernier à Blida, les Lions Indomptables du Cameroun ont écarté les Fennecs et se sont qualifiés pour leur huitième Coupe du monde, (2-1 a.p.) sur un but à la dernière seconde de Karl-Toko Ekambi (120e+4).