Maroc: Le pays, un modèle à suivre en matière de transition énergétique (média italien)

Rome — Doté d'une vision "ambitieuse, pragmatique et tournée vers l'avenir", le Maroc est "un modèle à suivre en matière de transition énergétique", écrit le média italien "L'Opinione delle Liberta".

"Grâce à sa stabilité politique et sociale, le Royaume connaît de grandes transformations dans plusieurs secteurs, plaçant le souci énergétique au cœur de ses priorités", indique le journal italien, notant que le pays mise sur les énergies renouvelables et l'hydrogène vert.

Le Maroc s'est doté d'un projet ambitieux et d'un grand plan d'investissement pour l'hydrogène vert, dans le but d'assurer une exploitation optimale de tout le potentiel, tant pour l'économie nationale que pour les exportations, relève-t-il, ajoutant que le gouvernement avance sur une vision de long terme et avec des plans décennaux.

Pour 2020-2030, le Royaume s'est fixé comme objectifs l'utilisation des molécules vertes, principalement l'hydrogène, l'ammoniac et le méthanol comme matière première industrielle, les exportations, notamment vers l' Europe, et l'exploration des gisements naturels.

Le pays projette, pour la période 2030-2040, de développer les premiers projets économiquement durables, d'exporter des carburants liquides synthétiques et d'utiliser l'hydrogène comme vecteur de stockage d'énergie, détaille-t-il.

Cet énorme défi pourrait consacrer le Maroc parmi les leaders mondiaux de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, estime le média, assurant que le Royaume se confirme comme un véritable investisseur dans la transition vers les sources renouvelables.

"Ses efforts, ses relations internationales distinguées et sa position stratégique, font de lui un partenaire de choix", commente le journal, faisant savoir que les relations entre le Maroc et l'UE remontent à plus de cinquante ans et sont régies par des instruments de coopération multisectorielle.

Le Royaume est un pays stratégique pour l'Italie, écrit la publication, notant que la coopération bilatérale a été renforcée par un partenariat instituant plus de cent accords.