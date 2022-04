Afrique: L'économie bleue offre de vastes possibilités à l'Afrique

De la pêche au pétrole et au gaz, en passant par le tourisme, les possibilités sont immenses.

Les océans, les rivières et les lacs jouent un rôle essentiel dans la vie de millions de personnes en Afrique. L'économie bleue pourrait apporter jusqu'à 1 500 milliards de dollars à l'économie mondiale si elle était gérée de manière efficace et durable. Pour Afrique Renouveau, Finbarr Toesland a interviewé Mika Odido, le coordinateur de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) pour l'Afrique à l'UNESCO, sur une série de questions relatives à l'économie bleue, notamment la Décennie des Nations unies pour l'océanographie au service du développement durable (2021 - 2030) et la valeur des océans pour tous les Africains. En voici des extraits :

Afrique Renouveau : En quoi consiste la Décennie des océans et quels sont ses objectifs ?

M. Odido : Fondamentalement, la Décennie de l'océan vise à fournir le système de connaissances nécessaire aux politiques et aux actions en faveur du développement durable. Nous l'appelons l'océan nécessaire pour l'avenir du monde. Il y a un certain nombre de résultats qui, selon nous, définiront une décennie réussie.

Il y a sept résultats que nous cherchons à atteindre.

Premièrement, nous devons identifier les sources de pollution et les réduire ou les supprimer.

Deuxièmement, nous devons contribuer à l'établissement d'un océan sain et résilient où les écosystèmes marins sont compris, protégés et restaurés.

Troisièmement, nous visons à obtenir un océan productif, capable de réagir à l'évolution des conditions océaniques,

Quatrièmement, nous visons à obtenir un océan prédictif où la société comprend et peut répondre aux conditions océaniques changeantes.

Le cinquième résultat est un océan sûr, où la vie et les moyens de subsistance sont protégés des dangers liés à l'océan.

Le sixième est d'avoir un océan accessible avec un accès ouvert et équitable aux données et aux informations.

Le septième et dernier résultat est de créer un océan inspirant et engageant où la société comprend et valorise l'océan en relation avec le bien-être humain et le développement durable.

Quels sont les enjeux en Afrique en ce qui concerne les questions que la Décennie de l'océan cherche à défendre et à traiter ? Pourquoi les gens devraient-ils s'en soucier ?

Les eaux que revendiquent les pays côtiers africains sont presque trois fois plus grandes que les terres.

Si l'on considère le type de ressources dont nous disposons dans les océans et les mers, les possibilités sont immenses. De la pêche au pétrole et au gaz, en passant par le tourisme, les possibilités sont immenses.

Oui, il existe des défis liés aux océans en Afrique, le principal étant le manque de capacité à utiliser durablement les ressources disponibles.

Il y a quelques années, un cyclone s'est abattu sur le Mozambique, la Zambie et le Malawi. Nous n'avions jamais connu de phénomène d'une telle ampleur auparavant. Avec le changement climatique, de tels événements extrêmes ne vont faire qu'augmenter. Nous devons disposer des capacités nécessaires pour faire face aux impacts, mais aussi pour les prévoir afin de pouvoir nous y préparer.

Les Océans en Afrique : faits et chiffres

38 - nombre d'États côtiers

90 % - volume des importations et des exportations réalisées par voie maritime

100 milliards de dollars - valeur ajoutée estimée générée par le tourisme côtier d'ici 2030

49 millions - nombre d'emplois actuellement générés dans les secteurs de l'économie bleue

405 milliards de dollars - valeur prévue de l'économie bleue africaine d'ici 2030

Source : La stratégie de l'Union africaine pour l'économie bleue

À quoi ressemblerait une Décennie de l'océan réussie pour l'Afrique ?

De mon point de vue, la réussite est avant tout la capacité à comprendre notre environnement océanique et nos écosystèmes.

Ensuite, le succès réside dans la capacité à utiliser les ressources des océans.

Si vous examinez les statistiques sur la consommation de poisson par habitant en Afrique, par exemple, vous constaterez qu'elle est vraiment faible par rapport à celle du reste du monde. Pour un continent dont la population augmente rapidement, nous devons réfléchir à la manière d'accroître la production maritime.

Quels sont les exemples d'impact sur le continent qui peuvent être célébrés et qui peuvent inspirer la reproduction ?

Un exemple unique de gestion des eaux en Afrique est la zone de gestion conjointe établie par l'île Maurice et les Seychelles sur le plateau continental. Cela permet aux deux pays de partager leurs ressources et leurs capacités. Elle permet également d'éviter les conflits de frontières, ce qui signifie qu'ils sont en mesure d'utiliser efficacement leurs ressources pour le développement.

Un autre exemple est l'utilisation de mécanismes de financement innovants. Les Seychelles ont été un pionnier dans ce domaine également, avec les obligations bleues qui ont été utilisées pour financer la conservation et le développement des océans et des côtes.

Un certain nombre de pays d'Afrique du Nord ont réussi à développer une culture marine côtière.

D'autres pays ont excellé dans la mise en place de mécanismes visant à développer rapidement l'économie des océans.

L'Afrique du Sud a mis en œuvre un projet visant à développer rapidement la contribution des océans à son économie. Ils ont examiné tous les différents aspects de l'économie océanique et ont réfléchi à la manière dont ils peuvent être rapidement mobilisés pour les différents aspects de l'économie océanique avec une planification centralisée. Les conseils du bureau du président garantissent également que tous les différents acteurs sont en mesure de coordonner leurs actions.

Quelles sont les lacunes que vous avez identifiées jusqu'à présent et que doivent faire les pays, les institutions, les communautés pour les combler ?

Je pense que nous pouvons rapidement développer des capacités et renforcer celles que nous avons déjà pour mieux mobiliser nos ressources communes.

L'autre facteur que nous devons examiner est la science citoyenne. Comment faire participer les citoyens à la collecte d'informations simples pouvant être utilisées à des fins de planification ? Nous savons que, dans de nombreuses régions du continent, les gens sont en relation étroite avec les océans depuis longtemps et qu'ils possèdent des connaissances indigènes qui peuvent être utilisées pour mieux gérer les océans.

Les océans ne reconnaissent pas les frontières, pas plus que les ressources qu'ils contiennent. Vous ne pouvez pas empêcher les poissons de nager, par exemple, des eaux kenyanes aux eaux tanzaniennes.

De même, en travaillant ensemble, nous pourrons progresser très rapidement dans la mise en valeur de nos océans.

