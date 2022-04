Congo-Brazzaville: Gouvernance - Un outil de statistiques pour assurer le suivi du PND 2022-2026

Des experts statisticiens et cadres des administrations publiques se sont réunis, le 6 avril à Brazzaville, pour adopter la stratégie nationale de développement de la statistique 2022-2026. Cet outil de statistiques devra permettre la collecte et le traitement de données pour le suivi des projets liés au Plan national de développement (PND) de la même période.

La nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique est censée servir de cadre " global et unifié " en vue de l'évaluation de manière continue des besoins des utilisateurs des informations statistiques. Elle devra également permettre un cadre de mobilisation, d'exploitation et de mise en valeur des ressources tant nationales qu'internationales, ainsi qu'une base pour une gestion du système statistique national.

Lançant les travaux des experts, la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s'est félicitée de l'engagement de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale (BM) au côté du gouvernement congolais. Le représentant résident de la BAD, Antoine Marie Tioye Sie, et la représentante résidente de la BM, Korotoumou Ouattara, ont réitéré la disponibilité de leurs institutions à accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale et du PND à vocation économique.

" De ce plan national de développement découleront différents plans et stratégies sectoriels et départementaux dont l'élaboration, la révision, le suivi et l'évaluation accentuent la demande en informations chiffrées, fiables et récentes. Le Congo a plus que jamais besoin d'un tel cadre pour accompagner son élan vers l'émergence parce que doté d'un nouveau PND 2022-2026, avec une ambition forte tournée résolument vers la création de richesses pour un dividende social recherché (... ) ", a déclaré la ministre de l'Économie.

À cela il est nécessaire de souligner le lien entre cet outil national et la Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique pour la période 2017-2026. La norme de l'Union africaine recommande la production des statistiques de qualité permettant d'atteindre l'intégration socio-économique du continent. D'après l'un des experts, Gabin Ibemba, la norme africaine a défini les modalités de la production des données, notamment la garantie d'indépendance et de confidentialité.

Après cette phase de la validation technique de la stratégie nationale de développement de la statistique, un rapport sera déposé sur la table de la Commission supérieure de la statistique pour examen. Celle-ci va procéder à la formulation d'un projet de loi à soumettre au gouvernement, car le document doit être approuvé par un décret pris en Conseil des ministres d'ici à juin prochain.