Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Des surprises à l'investiture au PCT ?

Le Comité national d'investiture du Parti congolais du travail (PCT) est en réunion depuis le 5 avril au Palais des congrès de Brazzaville pour sélectionner les candidats qui vont représenter le parti aux élections législatives et locales de juillet prochain.

La neuvième réunion du Comité national d'investiture du PCT sera, sans nul doute, une occasion des surprises et des déceptions au regard du nombre impressionnant des postulants. Le secrétaire général de cette formation politique, socle de la majorité présidentielle, Pierre Moussa, dans son discours d'ouverture, a parlé de l'efficacité électorale comme critère primordial du choix des candidats. " Sans perdre de vue la nécessité d'un équilibre hommes-femmes et d'un équilibre intergénérationnel, le choix de nos candidats, dans cette quête de crédibilité, doit être basé sur le critère primordial de l'efficacité électorale, parce qu'il nous faut gagner pour siéger, gouverner et réussir ", a-t-il martelé.

Il s'est également félicité de la disponibilité et du courage des milliers de personnes ayant manifesté leur intérêt de se porter candidats du parti à ces élections. Ce qui donne, selon Pierre Moussa, au Comité national d'investiture de larges possibilités de choix des gens qui vont porter l'ambition du PCT, dans les différentes circonscriptions électorales.

" L'exercice auquel nous allons nous prêter au cours de cette réunion, qui consiste à choisir nos candidats aux élections qui pointent à l'horizon, est sans nul doute l'un des moments les plus déterminants pour la victoire de notre parti à ces élections. Un tel exercice suscite des attentes particulièrement fortes et légitimes auprès des membres et sympathisants de notre parti ainsi que de l'ensemble du peuple congolais, au regard de l'enjeu des élections en perspective ", a rappelé le secrétaire général du PCT.

En effet, les élections législatives et locales permettront le renouvellement de l'Assemblée nationale, des conseils départementaux et municipaux, ainsi que la détermination du corps électoral pour les élections sénatoriales de 2023. " Dès lors, ces élections sont d'un enjeu tout aussi majeur que l'élection présidentielle. Les gagner constitue donc un immense défi que le PCT se doit de relever absolument, pour assurer au président Denis Sassou N'Guesso une majorité confortable dans les assemblées.

Nous sommes, une fois encore, face à notre responsabilité, la responsabilité de choisir, avec beaucoup de logique et de bon sens, les camarades qui vont représenter notre parti à une compétition politique d'envergure. Une responsabilité historique que nous assumerons tous dans un contexte particulier ", a-t-il poursuivi, soulignant la nécessité pour le Comité national d'investiture, mis en place depuis 2011, de prendre la mesure des justes arbitrages.

Certains acteurs étant directement ou indirectement à la fois juges et parties, Pierre Moussa a appelé à un esprit convivial et au dépassement de soi. Le but étant, a-t-il dit, de garantir à cette tribune des choix crédibles aux yeux des militants et sympathisants, ainsi qu'à ceux de l'ensemble du peuple congolais devenant de plus en plus regardant et critique vis-à-vis des élus du PCT.