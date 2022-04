Congo-Brazzaville: Riposte contre la Covid-19 - Des financements additionnels bientôt opérationnels

Les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Projet de riposte d'urgence au covid-19 (Pruc-19) actualisent les documents de sauvegarde, à savoir le cadre de gestion environnementale et sociale, le plan de gestion de la main d'œuvre et de mobilisation des parties prenantes. Leurs mises à jour vont accélérer le processus d'opérationnalisation des financements additionnels auxquels le projet a bénéficié.

Dans le cadre du projet de riposte d'urgence à la covid-19, la République du Congo a bénéficié de deux financements additionnels à hauteur de 12 et 3,00 millions de dollars de la Banque mondiale. A cet effet, des consultations des parties prenantes sont organisées par le Pruc, du 5 au 6 avril à Brazzaville, et se poursuivront à Pointe-Noire, Dolisie et Owando.

Le premier financement additionnel apportera un appui au gouvernement dans l'acquisition et le déploiement de vaccins covid-19, conforme aux normes. Il permettra également de renforcer les systèmes de santé compétents, indispensables pour un déploiement réussi en cas de pandémie.

Le second, quant à lui, vise le renforcement du système de santé. Il s'agit notamment de la modernisation du Laboratoire national de santé publique, du Centre d'opération des urgences en santé publique et de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre la maladie.

" L'objectif de développement du projet Pruc-19 demeure le même. Car, les activités proposées sont alignées sur l'objectif initial, à savoir prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la covid et renforcer le système national de préparation de la santé publique ", a indiqué son coordonnateur, Jean-Pierre Elenga Okandze, dans un communiqué de presse.

Avec différents financements additionnels, celui du Pruc-19 s'élève à vingt-six millions de dollars au total, accordé par la Banque mondiale, afin d'accompagner le Congo dans ses efforts de relever les défis de santé publique.