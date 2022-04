Burkina Faso: Mysteres psychiques et spirituels - " La grande souffrance des africains provient des éducations édulcorées et falsifiées ", roch bakyono

Enseignement 213

En vérité, je vous le dis, plus vous irez au-delà de vous-même, et plus vous vous rapprocherez de Dieu. A contrario, plus vous serez fainéant et imbécile et plus vous vous retrouverez happé par le Diable.

Allez au bout de vous-même dans l'effort de la prière et de la connaissance et vous n'aurez plus à vous inquiéter ni de votre avenir ni de l'avenir de votre continent. Il est ridicule de répéter à tout bout de champs des termes du genre : " Que Dieu nous vienne en aide ", " que Dieu sauve l'Afrique ", etc. Dieu n'a rien à foutre de tous ces verbiages puérils. Il n'est pas là pour vous seul. Il est là pour tout le monde. Cessez donc de vous comporter en idiot larmoyant et battez-vous. Réfléchissez, priez, ne craignez personne et Dieu vous assistera naturellement. C'est parce que l'Afrique a toujours été mystifiée par l'occident que les Africains demeurent en retard par rapport aux occidentaux. Débarrassez-vous de vos complexes spontanés en prenant conscience de vos valeurs intrinsèques et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de dire aux gens de répéter " Amen ! " après vos phrases ridicules qui vous maintiennent dans la médiocrité. C'est maintenant ou jamais que l'Afrique doit amorcer son décollage. Montrez au reste du monde que l'intelligence reste l'intelligence. La connaissance reste la connaissance. La connaissance et l'intelligence n'ont ni barrière raciale ni confessionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien ou blanc que vous êtes plus intelligent qu'un musulman ou un noir et vice-versa. Mais c'est parce que vous êtes un imbécile que malgré votre confession religieuse, vous demeurez dans la stagnation et la pauvreté. Hissez-vous maintenant chers Africains. Envahissez le monde et faites valoir votre intelligence, vos talents et vos compétences.

*Enseignement 214

La grande souffrance des Africains provient des éducations édulcorées et falsifiées reçues par nos parents, grands-parents, etc., et retransmises par ces derniers à leur descendance. Lorsqu'un parent propage de l'ignorance et des absurdités à ses enfants, cela devient quasi impossible de briser cette ignorance sauf si les enfants sont très intelligents. L'auto-éducation est donc la meilleure arme qui viendra à bout de tous ces préjugés ridicules et mal ficelés qui paralysent l'Afrique depuis des temps immémoriaux.

*Enseignement 215

C'est par les parents que toutes sortes de parasites psychiques pénètrent dans les cerveaux frêles et tout frais des enfants et y restent le plus souvent à vie. Tout simplement parce que les parents sont rendus irréprochables et incontestables face à leurs progénitures, par certaines cultures et par certaines écritures, empêchant inconsciemment l'enfant devenu adulte de revisiter consciemment toute la crasse pouvant être produite par certaines éducations dévoyées.

*Enseignement 216

Modeste, ce que tu appelles vampire est en réalité connu sous le nom de chauve-souris.

Modeste qui venait de franchir la classe de 4e, me rétorqua vigoureusement que c'est la même erreur qu'a commise son professeur de SVT (Sciences de la vie et de la Terre). Parce que son papa lui aurait dit lorsqu'il était petit que le nom de cette bestiole est "vampire".

Percevez-vous à présent le pouvoir de l'éducation ?

Voyez-vous également à quel point il est extrêmement difficile de nettoyer les conséquences fâcheuses d'une éducation mal faite ou erronée ? Les conséquences sont même parfois dramatiques, voire mortelles lorsqu'il s'agit d'une éducation religieuse qui a été dévoyée ou pervertie. A ce moment, l'éduqué devient un terrible et dangereux névrosé capable souvent de tuer pour préserver ses illusions. Pour extirper ou diluer une telle névrose, j'avoue que c'est la croix et la bannière. Einstein disait qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et il n'avait pas tort.

Cependant, qu'on le veuille ou non, toute personne qui voudrait connaître et savourer les délices de cette vie-là et celles de l'au-delà, devrait absolument s'affranchir de ses névroses en allant vers la véritable connaissance. C'est une condition absolue et non négociable.