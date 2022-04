Mauritanie: L'ASPT signe une convention de partenariat avec l'Office national du tourisme de la Mauritanie

Dakar — L'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) déclare avoir signé avec l'Office national du tourisme de la Mauritanie (ONT) une convention de partenariat, en vue de la mise en œuvre de projets de développement touristique en Afrique de l'Ouest.

La signature de cette convention a eu lieu à l'occasion d'une mission de familiarisation avec l'offre touristique de la Mauritanie, que l'ASPT et des membres du secteur privé sénégalais ont effectuée dans ce pays, du 27 mars au 2 avril, selon un communiqué reçu à l'APS. Le texte souligne que les deux pays "ambitionnent de mutualiser leurs efforts pour accroître le niveau du tourisme intra-africain et élever l'Afrique de l'Ouest en haut du classement des destinations les plus prisées". "Il s'agit (... ) de favoriser entre les deux destinations, l'échange d'expertises et le partage de données", poursuit le communiqué reçu de l'ASPT. Il annonce que "les opérateurs privés respectifs du Sénégal et de la Mauritanie, venus en grand nombre, ont tenu un workshop (atelier) collaboratif" lors de la mission.

Il s'est agi d"'échanger sur les opportunités de mettre en place des circuits combinés permettant au visiteur de séjourner dans deux pays au cours d'un seul voyage, mais également de partager des expériences", précise la même source. L'ASPT et ses partenaires du secteur privé ont "visité plusieurs sites touristiques de la Mauritanie, dans le but de concevoir des circuits combinés permettant de découvrir les deux pays lors d'un seul et même voyage". Les deux pays "regorgent de sites touristiques extraordinaires qui assurent à leurs visiteurs le dépaysement et une expérience optimale". Le communiqué ajoute que "cette visite a été l'occasion pour la délégation sénégalaise d'apprécier la diversité des ressources touristiques de la Mauritanie". "Elle a, en outre, permis de fédérer les efforts des deux parties dans leur volonté de présenter un produit avenant, qui respecte les spécificités culturelles et le patrimoine civilisationnel." La délégation sénégalaise a notamment visité la ville d'Atar (montagne, en berbère), "considérée comme la plus touristique du pays", Chinguetti, ville sainte et ancienne cité caravanière surnommée "la Sorbonne du désert". Elle s'est aussi rendue sur le parc national du Banc d'Arguin, qui "est l'un des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest".