Afrique: Les ressources de la participation au Mondial doivent revenir pour moitié au football local (dirigeant)

Dakar — Le président de Génération Foot (élite sénégalaise), Mady Touré, a plaidé pour que la moitié des ressources générées par la participation de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2022 soit allouée au football local.

"Nous devons avoir à l'esprit le développement global de notre football et l'occasion est offerte d'offrir une bouffée d'oxygène au football local en y investissant des ressources issues de notre participation au Mondial", a indiqué le président de Génération Foot dans un entretien avec l'APS. Il estime que les clubs participant aux compétitions locales (Ligue professionnelle, clubs amateurs et football féminin) doivent être intéressés à ces ressources financières. Il considère qu'il est nécessaire d'investir dans les infrastructures aussi. "En attendant d'avoir son autonomie financière, l'occasion est offerte de lancer définitivement la Ligue et les clubs professionnels avec les retombées de la Coupe du monde", a poursuivi Mady Touré, battu à l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) en août dernier. En plus des ressources qui viendront de la Fifa, l'instance dirigeante du football sénégalais a l'occasion d'attirer de plus grands sponsors avec le titre continental et la qualification à la Coupe du monde, a-t-il relevé. "Nous avons la chance d'avoir des autorités à l'écoute, donc profitons-en pour bâtir une véritable économie du football", a-t-il préconisé. Il souligne qu'il est important d'investir dans le football local, pour qu'il prenne définitivement son envol, à travers es clubs sénégalais attrayants et compétitifs au niveau continental. Selon Mady Touré, des ressources humaines qualifiées ne manquent pas pour atteindre cet objectif. "Nous avons un bon potentiel qui attend les moyens pour grandir davantage", a-t-il dit.