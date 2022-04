Sénégal: Qatar 2022 - Mady Touré suggère un match de préparation contre un adversaire de haut standing

Dakar — Mady Touré, le président de Génération Foot, a suggéré l'organisation d'un match de préparation contre un adversaire de grand standing au stade Abdoulaye-Wade en novembre prochain, à la veille du départ de la sélection nationale pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Pour la préparation de la Coupe du monde, je propose à la Fédération de football la tenue d'une rencontre de préparation contre une tête de série européenne ou sud-américaine", a-t-il déclaré dans un entretien exclusif avec l'APS. Pour préparer le match contre les Pays-Bas, le président de Génération Foot pense aux gros du football européen, comme la France, la Belgique, la Croatie, voire l'Allemagne. Il suggère aussi de se jauger à des sélections sud-américaines, comme le Brésil, l'Argentine, voire l'Uruguay avant le match contre l'Equateur. L'organisation de ce genre de rencontre permettrait de rendre hommage aux supporters ayant joué une grande partition dans la qualification à la Coupe du monde, estime M. Touré. Elle donnerait aussi l'occasion aux Lions de "se jauger pour cette compétition et faire plus de publicité pour cette belle enceinte qu'est le stade Abdoulaye-Wade", a-t-il ajouté. "La plupart de ces sélections auront intérêt à jouer cette rencontre parce que devant croiser des sélections africaines lors du Mondial au Qatar", a argumenté Mady Touré dont l'académie compte quatre anciens pensionnaires au sein de l'équipe nationale qui s'est qualifiée au Mondial 2022.

Il s'agit de Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France) et Pape Matar Sarr (Metz, France). Mady Touré invite les Lions à ne se fixer aucune limite au Qatar. "Nous devons prendre match après match pour assurer notre qualification au second tour, et après ne se fixer aucune limite en comptant sur notre effectif et l'expérience du groupe des joueurs et du sélectionneur", a-t-il dit. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique le 6 février dernier, jouera sa 3-ème phase finale de la Coupe du monde dont la 2-ème d'affilée. Il partage la poule A avec le Qatar, le pays organisateur, les Pays-Bas et l'Equateur.