Afrique de l'Ouest: La Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) et la Société Nationale d'Électricité du Sénégal (SENELEC) signent un contrat d'achat pour l'approvisionnement de 50mw d'électricité

La Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) informe le public que la compagnie a signé un contrat d'achat avec la Société Nationale d'Électricité du Sénégal (Senelec). Le directeur général de NAWEC, Mr Nani Juwara, et le directeur général de Senelec, Mr Papa Mademba Biteye, ont signé le contrat d'accord à Dakar, au Sénégal.

Ce contrat est un accord pour l'approvisionnement de 50 mégawatts d'électricité à travers les stations secondaires de Soma et de Brikama qui ont été construites par l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG), et ce, pour une période de cinq ans. La Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) procèdera initialement à l'acquisition de 30 mégawatts cette année selon une base de tarification par achat.

De par la signature de cet accord ainsi que la mise en place des lignes de transmission de 225Kv et la construction des stations secondaires de Kaolack-Soma-Brikama sous l'initiative de l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG), la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), pour la première fois de son histoire, dispose désormais d'une capacité de production d'énergie suffisante pour satisfaire la demande d'électricité dans la Grande Banlieue de Banjul. La nouvelle ligne de transmission mise en place dans le cadre du projet de production d'énergie de l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG) a été connectée au réseau national. Tous les tests et travaux de mise en service ont été achevés.

" Ceci constitue l'une des plusieurs étapes présentement mises en œuvre pour l'approvisionnement de nos populations en électricité. Cela fait un bon moment que nous consacrons nos efforts à la réalisation de cette étape importante " a souligné Mr Nani Juwara, le directeur général de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC), lors de la cérémonie de signature.

La modernisation et l'extension des réseaux de distribution est la prochaine étape de cette phase extrêmement cruciale pour l'approvisionnement des populations en électricité constante et durable. La Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) a consacré d'énormes efforts pour le maintien et l'extension du réseau électrique présent tout en satisfaisant la demande rapide et croissante en électricité. Cependant, due à la mauvaise qualité du réseau de distribution d'électricité dont nous avons hérité en 2017, c'est une tache énorme qui nécessite d'importants investissements. Nous menons à ce titre des négociations avec plusieurs investisseurs pour l'acquisition des fonds nécessaires. La Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) demande la patience du public car la compagnie consacre d'énormes efforts pour une réhabilitation significative du réseau électrique, et ce, afin de fournir des services de meilleure qualité aux populations.

La capacité de distribution d'électricité à travers la ligne de transmission mise en place dans le cadre du projet de production d'énergie de l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG) pour l'approvisionnement de la Grande Banlieue de Banjul est de 150 mégawatts. Il existe donc une augmentation significative du potentiel de production d'électricité ainsi que l'extension considérable du réseau de distribution, et ce, en vue de la satisfaction de la demande croissante en électricité.

La Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) exprime sa reconnaissance au gouvernement de la Gambie pour l'acquisition des financements nécessaires auprès des donateurs et bailleurs de fonds, notamment la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et le Fonds du Koweït, dont les investissements généreux ont grandement contribué à l'installation des lignes de transmission d'électricité et de la construction des stations secondaires. La Compagnie exprime également sa reconnaissance la plus sincère et la plus profonde à l'Organisation pour le Développement du Fleuve Gambie (OMVG) pour les efforts entrepris dans la mise en œuvre de cette infrastructure indispensable pour le développement de nos pays.

Cet évènement marquant prouve que le programme de réhabilitation de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) donne des résultats probants.

" Nous voudrions saisir cette occasion pour rappeler à l'attention de tous que la Compagnie Nationale d'Eau et d'Électricité (NAWEC) ambitionne de devenir l'une des compagnies de distribution d'eau et d'électricité les mieux gouvernées et les plus rentables d'Afrique de l'Ouest " a conclu Mr Juwara.

