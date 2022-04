Ile Maurice: Grosses averses - Les cas de gastro pleuvent

Quelque 2 000 cas ont été recensés rien que dans les hôpitaux régionaux. Du côté des cliniques privées, une hausse du nombre de cas est inévitable, dit-on. En raison du mauvais temps qui a prévalu au cours des dernières semaines, la gastro se répand comme une traînée de poudre.

La pluviométrie bat des records. Pour cause, la semaine dernière, la météo annonçait qu'en deux jours, l'équivalent d'un mois de pluie s'est déversé sur le pays. Et, qui dit grosses averses, en cette période, dit apparition des cas de gastro-entérite. En moins d'un mois, en 21 jours plus exactement, quelque 2 000 cas ont été recensés.

Ainsi, du 28 mars au 3 avril, le pays a enregistré 653 cas. La semaine précédente, le chiffre était de 677 ; alors que du 14 au 20 mars, 584 cas étaient recensés dans les hôpitaux régionaux. Selon le Dr Fazil Khodabaccus, responsable de la Communicable Disease Control Unit du ministère de la Santé, ces chiffres s'expliquent par les intempéries.

Au niveau des hôpitaux, on affirme qu'en ce moment, il y a environ une soixantaine de cas par jour, et que les chiffres sont susceptibles d'augmenter car le mauvais temps persiste et signe.

"La chaleur et l'humidité favorisent la propagation de la maladie", fait valoir le Dr Fazil Khodabaccus. De plus, la gastro peut-être causée par plusieurs types de virus et de bactéries, raison pour laquelle les précautions d'usage sont très importantes.

Le Dr Ishaq Jowahir, président de la Private Medical Practionners Association, avance que dans le privé, la situation est similaire. Les statistiques ne sont pas encore disponibles, mais une hausse dans le nombre de cas est inévitable.

Cependant, il y a plusieurs moyens de s'en protéger. D'une seule voix, les deux médecins affirment que le gros problème, en ce moment, concerne l'eau, raison pour laquelle il faut éviter celle du robinet, ou au moins la faire bouillir. "En ce qui concerne les fruits et légumes, il faut veiller à bien les laver avant la consommation." Pour ce qui est de la nourriture, ils mettent en garde contre les fast-foods, les produits pas frais ou cuisinés depuis plusieurs jours avant. "Bien évidemment, il faut aussi éviter de laisser des viandes à l'air libre. Pensez à tout mettre au frais avant deux heures d'exposition." À noter que les personnes les plus à risques sont les enfants et les immunodéprimés, soit celles dont le système immunitaire est fragilisé.