Congo-Kinshasa: Ituri - 25 cas de peste bubonique dont 2 décès notifiés à Rethy

L'Ituri a notifié 25 cas de peste bubonique dont deux décès, dans la zone de santé Rethy, épicentre de cette maladie dans le territoire de Djugu. Les malades sont essentiellement des enfants, au nombre de vingt-deux. On compte également, plus de mille sept cents personnes contacts qui sont sous surveillance, a déclaré, mardi 5 avril, le chef de la division provinciale de la Santé à Bunia, docteur Louis Tchulo.

Il a indiqué que 12 zones de santé notamment dans les territoires de Djugu, Mahagi et Aru sont affectées par cette maladie, transmise par les rats porteurs des puces. Il a appelé la population à observer les normes sanitaires requises dont le lavage des mains et l'assainissement du milieu.

" A ce jour, l'unique zone qui a notifié les cas en 2022 c'est la zone de santé de Rethy. A la fin du mois de mars, on vient de notifier vingt-cinq cas avec deux décès. Sur les vingt-cinq cas, il y a un cas qui était un peu avant et les vingt-quatre c'est ce que nous suivons maintenant, donc pratiquement vingt-quatre cas et deux décès. Nous avons vingt-deux malades qui sont sous traitement, et tous les vingt-deux évoluent bien", a fait savoir le chef de la division provinciale de la Santé à Bunia, le docteur Louis Tchulo.

Selon lui, il y a autour de chaque cas, mille sept cents personnes contacts :

" Les contacts, nous les mettons sous chimioprophylaxie donc chimio sous doxycycline pour qu'ils ne puissent pas développer la maladie. Et la solution durable, c'est ce qui se fait déjà du côté Mahagi, on appelle ça le one hilf, une santé. Nos équipes travaillent déjà pour que ces rongeurs, ces animaux ne puissent pas amener cette pathologie parmi les humains ici".