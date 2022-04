Soudan: Darfour - Devant la CPI, l'ex-chef janjawid Ali Kushayb plaide "non coupable"

Au deuxième jour de son procès devant la Cour pénale internationale, l'ex-chef janjawid, Ali Abd-Al-Rahman, aussi connu sous le nom d'Ali Kushayb, a prononcé une courte déclaration devant les juges. Poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2003 et 2004 au Darfour, il a plaidé " non coupable " à l'ouverture de l'affaire et se dit " innocent ".

Après les longues déclarations du procureur à l'ouverture du procès. Après avoir entendu les récits tragiques des massacres, des tortures, des viols et des pillages commis par les miliciens Janjawid. Abd Al Rahman, qui nie toute responsabilité, a tenté de donner l'image d'un homme de paix. Revendiquant d'abord sa légitimité, en tant que petit fils du Calife Abdallah Al Tai'isha, il s'est adressé au pouvoir militaire à Khartoum, en place depuis le coup d'État d'octobre dernier.

" Je leur demande à tous d'être au service du peuple soudanais et d'œuvrer pour la sécurité du peuple soudanais, pour lui assurer la sûreté et organiser des élections libres et régulières en 2023. Que Dieu vous vienne en aide, au service de votre pays, pour les intérêts du Soudan. Et nous espérons que le Soudan vivra en toute prospérité et en toute sécurité ", a-t-il déclaré.

L'accusé nie tout rôle dans les crimes. Autre argument de sa défense devant la Cour : il affirme que sa tribu, les Tai'isha, n'étaient pas en conflit avec ses voisins.

" Cette tribu des Tai'isha n'est en conflit avec aucune autre des tribus au Soudan, dont les Four, les Masalit, les Zaghawa et les autres tribus du Soudan. C'est une tribu de paix et de sécurité ", a-t-il ajouté.

Le procès continue avec la déposition de l'expert du Soudan, Alex de Waal.