Burkina Faso: Procès Thomas Sankara - Les sankaristes exigent maintenant des funérailles nationales

Le verdict tombé, les sympathisants de l'idéal Sankara ont mis le cap le mercredi 6 avril sur le Mémorial qui porte le nom du défunt capitaine. Leur itinéraire : l'avenue Pascal- Zagré, le boulevard Muammar Khadafi, le boulevard des Tensoaba, le boulevard Charles-de-Gaulle, l'avenue du Burkina, le Mémorial Thomas Sankara. A destination, les jeunes ont assisté à une exposition de photos des victimes, à un dépôt de gerbe de fleurs et écouté le message de leur porte-parole. Après la procession qui a suivi le délibéré, le deuil peut commencer, comme l'a indiqué Luc Damiba, secrétaire général du comité international Mémorial Thomas-Sankara et ce jusqu'à ce qu'il y ait des funérailles nationales.

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Les jeunes des mouvements les orphelins de Sankara, le Balai citoyen, le Cadre 2 heures pour Kamita, Jeunes au poing levé, 100 Carats, Les enfants élus de Mère nature, FESCI-BF, Jeunesse sankariste unie, Mouvement endogène, Mouvement Sens, qui ont patienté 35 ans pour que justice soit faite sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons vont passer une nuit tranquille parce que désormais, ils peuvent mettre des noms et des visages sur les assassins des 13 personnes tombées au Conseil de l'entente le 15 octobre 1987. Dès leur sortie de la salle d'audience, les sankaristes n'ont pas caché leur joie. A côté du minicar aux couleurs du Burkina Faso et estampillé Mémorial Thomas-Sankara, les klaxons des motocyclettes se mêlaient à la musique sankariste distillée par les gros baffles au-dessus du car. Après le petit show à l'espace en face de la salle de conférences de Ouaga 2000, le cortège s'ébranle, encadré par les forces de l'ordre. Le passage de la caravane suscite la curiosité des usagers de la route. Si le questionnement se lit sur le visage de certains, ce n'est pas le même constat chez d'autres, qui semblent être mieux informés ; en témoignent leurs bras levés et le poing fermé pour soutenir la cause.

Au Conseil de l'entente, la fête s'est poursuivie de plus belle avec des pas de danse esquissés çà et là sous le chaud soleil. Les scènes de liesse seront interrompues par le secrétaire général du Comité international mémorial Thomas-Sankara, Luc Damiba. Ce dernier prendra le micro pour annoncer le début des choses plus sérieuses. L'assistance est invitée à entrer à l'intérieur du Conseil pour le dépôt de gerbe de fleurs et le message des jeunes. Le porte-parole de cette frange de la population à cette cérémonie, Sanpawendé Ouédraogo, a, au début de son discours, rendu hommage à Mariam Sankara et à ses deux garçons, Auguste et Philippe, pour avoir enclenché la procédure judiciaire. Hommage a été également rendu à Me Bénéwendé Stanislas Sankara, à feu Me Dieudonné Nkounkou et à tous les avocats constitués pour défendre les parties civiles. Pour avoir, par le fait du prince, rouvert le dossier Thomas Sankara en 2015, le président Michel Kafando sous la Transition et son Premier ministre n'ont pas été oubliés. Des hommages ont été aussi rendus à Roch Marc Christian Kaboré, qui a poursuivi la procédure judiciaire.

Au Comité international Mémorial Thomas Sankara, les jeunes ont demandé de plaider auprès des autorités politiques le vote d'une loi sur les héros nationaux. Ces héros sont : Ouezzin Coulibaly, Philippe Zinda Kaboré, Nazi Boni et Thomas Sankara. Après cette victoire d'étape qu'est la tenue du procès sur le plan national, Sanpawendé et ses camarades encouragent la justice à engager l'instruction du volet de la complicité internationale dans l'assassinat de président Sankara. Avant de remettre le crachoir, le porte-parole des inconditionnels du défunt capitaine a pris l'engagement, à compter du 6 avril 2022, de porter le deuil des 29 personnes tombées (les 13 au Conseil plus les 16 autres dans d'autres villes) jusqu'à ce que des funérailles nationales soient organisées.

Encadré 1 :

Les personnes tombées à Koudougou suite au coup d'Etat

1. Ki Bertoa, sous-lieutenant, sous-officier du BIA (Bataillon d'infanterie aéroporté)

2. Sanou Jonas, sous-officier du BIA

3. Sonogo Elisée, officier du BIA

4. Kéré Daniel, officier du BIA

5. Sakandé Abdouramane, élève-officier du BIA

6. Oubda Timothée, élève-officier du BIA

7. Somda Marc, caporal du BIA

8. Kagoné Pierre, Lieutenant

8. Mitikiéta, caporal du BIA

9. Ouédraogo Jean, soldat de première classe du BIA

10. Yaméogo Souley, civil de Koudougou

11. Bayili Jean Marie, civil de Koudougou

Encadré 2 :

Les victimes des autres villes

1. Sigué Askia Vincent, directeur de la FIMAT (Force d'intervention du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité)

2. Koama Michel, directeur de l'ETIR (Escadron de transport et d'intervention rapide) de Kamboinsé

3. Diallo Moussa, soldat du CNEC (Centre national d'entraînement commando)

4. Bancé Seydou, mécanicien