Cote d'Ivoire: Chômage des jeunes à bonoua - Le premier adjoint au maire de bonoua plaide pour la jeunesse

A la faveur de l'Inauguration de la plateforme logistique d'une structure française de déménagement à Yaou , la municipalité de Bonoua à travers son premier adjoint Topé Sylvestre a plaidé pour de la jeunesse de Bounoua, notamment celle de Yaou en quête d'emploi.

" Pour la jeunesse est le socle de la Commune donc il faut penser aux jeunes. Quand, ils ne font rien, ils s'adonnent à tout, tous les mauvais vices. Alors qu'il y a de quoi à les occuper. Quand un jeune est occupé parfois, il ne pense pas aux mauvais choses parce qu'il ne fait que travailler. Pensez à la jeunesse ", a déclaré le premier adjoint au maire Topé Sylvestre. Le premier adjoint au maire a assuré que " la commune est prête à accueillir toutes les grandes sociétés qui veulent exercer à Yaou ". Il s'est félicité de l'installation de cette plateforme de déménagement à Yaou . Sensible au message lancé par l'émissaire du maire de Bonoua, le directeur pays de cette entreprise Guillaume Dehem, a donné une suite favorable à la requête du 1er adjoint au maire. M. Massardier a reconnu que "la Côte d'Ivoire a été, et demeure, la base, le socle sur lequel le groupe s'est appuyé pour innover et se développer dans tous les pays du continent". Il a insisté pour dire que c'est dans le pays d'Alassane Ouattara que l'aventure a commencé et a été source d'inspiration pour le groupe. Il est important de souligner que le groupe a cinq pôles d'expertise. Notamment, le pôle déménagement international, le pôle archivage physique et numérique, le pôle relocation et le pôle "franchises". À ce jour, AGS Côte d'Ivoire, c'est plus de 200 000 boites d'archives conservées dans ses dépôts équipés et sécurisés, plus de 3 000 000 de pages numérisées pour l'ensemble de ses clients de son pôle archivage. Le groupe vient de finaliser la construction de sa plateforme logistique devant servir pour ses activités en Côte d'Ivoire. Cette plateforme qui s'étend sur un terrain de 18 000m2 comprend des bureaux et des espaces de travail, mais également des dépôts.