Sénégal: BRVM - L'indice BRVM 10 renoue avec l'embellie ce 6 avril 2022

Après son repli de 0,08% de la veille, l'indice BRVM 10, l'indice des 10 valeurs phares de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec l'embellie au terme de la séance de cotation de ce mercredi 6 avril 2022.

Cet indice a en effet progressé de 0,60% à 167,59 points contre 166,59 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,28% à 218,36 points contre 217,74 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 6572,973 milliards de FCFA contre 6554,406 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 18,567 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 13,521 milliards, à 7611,302 milliards de FCFA contre 7624,823 milliards de FCFA l1e 5 avril 2022.

La valeur totale des transactions est aussi en baisse, s'établissant à 279,645 millions de FCFA contre 650,057 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1 160 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 6 350 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 5,02% à 2 300 FCFA), Total Sénégal (plus 4,99% à 2 630 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,38% à 835 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 1 310 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 5,63% à 670 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 4,19% à 800 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,99% à 5 655 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 6 120 FCFA).