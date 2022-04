Afrique: La lutte contre la tuberculose - Progrès et défis

L'Afrique a fait des progrès dans la lutte contre la tuberculose (TB) ces dernières années, mais plusieurs obstacles freinent les efforts visant à mettre fin à cette maladie évitable et curable. Au rythme actuel, les objectifs mondiaux d'élimination de la maladie d'ici 2030 semblent de plus en plus difficiles à atteindre. Le Dr Norbert Ndjeka, directeur en chef du contrôle et de la gestion de la tuberculose au ministère de la santé d'Afrique du Sud, évalue les défis et les moyens d'accélérer les progrès : Voici les extraits :

Pourquoi les progrès contre la tuberculose ralentissent-ils en Afrique ?

Il y a plusieurs facteurs, notamment le fait que le dépistage et le test de la tuberculose ne sont pas effectués de manière appropriée. De nombreux pays d'Afrique s'appuient encore sur la microscopie à frottis, qui est moins sensible que le test de diagnostic rapide recommandé par l'OMS. La capacité limitée à trouver les personnes atteintes de tuberculose explique le fait que la transmission de la maladie continue d'augmenter. L'accès universel aux tests de sensibilité aux médicaments ajoute au défi. L'écart entre le nombre estimé de cas de tuberculose et le nombre de cas détectés reste très important.

L'introduction de nouveaux médicaments a également été très lente pour de nombreuses raisons, tandis que la région africaine a également du mal à intensifier la thérapie préventive contre la tuberculose. La faiblesse des systèmes de santé, la pauvreté et l'insuffisance du soutien nutritionnel dans de nombreux pays contribuent également à la charge élevée de la tuberculose dans la région.

L'infection par la tuberculose est influencée par les déterminants du développement social et économique, tels que la dénutrition, le diabète, l'infection par le VIH, les troubles liés à la consommation d'alcool et le tabagisme, qui doivent faire l'objet d'une action multisectorielle et d'une responsabilisation pour garantir leur mise en œuvre en temps voulu. Malgré le lourd tribut payé à la maladie, la tuberculose ne figure pas encore au premier rang des priorités sanitaires dans de nombreux pays. En Afrique, les gouvernements ne contribuent qu'à hauteur de 22 % aux ressources nécessaires pour fournir des services adéquats de lutte contre la tuberculose, tandis que 44 % des besoins restent non financés. Il est urgent d'intensifier les efforts pour mobiliser des fonds supplémentaires auprès de sources nationales et de donateurs internationaux.

Comment COVID-19 a-t-il affecté la réponse à la tuberculose sur le continent ?

COVID-19 a affecté la recherche de cas de tuberculose et le lien avec les soins. Dans de nombreux pays, les ressources humaines, financières et autres ont été réaffectées de la lutte contre la tuberculose à la réponse COVID-19, limitant la disponibilité des services essentiels.

Les personnes touchées par la tuberculose ont eu du mal à se faire soigner dans le contexte des lockdowns. COVID-19 a également eu un impact sur la détection de la tuberculose résistante aux médicaments, le nombre de cas enregistrés dans la région AFRO ayant diminué de 28 % en 2020 par rapport à 2019.

Il est également fait état d'une rétention inadéquate des patients dans les soins, car COVID-19 a exacerbé les faiblesses existant avant la pandémie. Malgré les effets négatifs, nous pouvons appliquer certains des enseignements tirés de la lutte contre le COVID-19 à la lutte contre la tuberculose. Il s'agit notamment de la collaboration efficace entre les secteurs de la santé publique et privée, du signalement en temps réel des nouveaux cas et de la diffusion efficace des informations.

L'utilisation systématique d'équipements de protection individuelle (masques et respirateurs) est également une mesure que nous souhaitions mettre en place dans les établissements de santé des zones à forte incidence de tuberculose. Nous devons nous assurer que cette pratique reste en vigueur dans les établissements de soins de santé dans les zones à forte charge de tuberculose. Certes, traiter, c'est prévenir, mais il vaut mieux prévenir dès le départ.

Que peut-on faire pour atteindre les objectifs d'élimination de la tuberculose ?

Nous devons intensifier la thérapie préventive contre la tuberculose. L'amélioration des mesures de contrôle des infections dans tous les établissements de santé publics et privés est nécessaire pour prévenir la tuberculose. Plusieurs personnes contractent la tuberculose en se rendant dans des établissements de soins pour des problèmes de santé autres que la tuberculose. Nous devons rendre nos établissements de soins de santé sûrs.

Nous devons également mettre en œuvre nos stratégies de recherche de cas en utilisant des tests de diagnostic moléculaire rapide comme tests initiaux de diagnostic de la tuberculose. Nous devons également adopter une approche de dépistage et de traitement universel. Ce faisant, l'écart entre les chiffres estimés de la tuberculose et les cas détectés pourra être réduit et il sera possible de freiner la transmission de la tuberculose si des modèles de soins centrés sur le patient sont mis en place.

Les pays devraient également adopter de nouveaux schémas thérapeutiques plus courts, plus efficaces et plus sûrs.

L'établissement de partenariats solides avec la société civile et le monde universitaire est nécessaire pour améliorer la réponse à la tuberculose. Les programmes de lutte contre la tuberculose dans la région doivent soutenir la recherche opérationnelle tout en protégeant les personnes vulnérables.

Enfin, il convient de noter que la tuberculose est également un problème social. La réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie générales telles que le logement et l'emploi contribueront grandement à réduire la transmission de la tuberculose.

Un vaccin contre la tuberculose qui protège contre la tuberculose pulmonaire est un impératif. C'est pourquoi une réponse multisectorielle est nécessaire si nous voulons vaincre la tuberculose.