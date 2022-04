Congo-Brazzaville: Théâtre à la carte - Lancement du projet de formation "L'acteur créateur"

La formation "L'acteur créateur", axée sur le cabaret, a démarré le 5 avril par une une conférence de presse organisée par son initiateur, Théâtre à la carte, espace culturel situé dans l'arrondissement 1, Emery-Patrice-Lumumba, vers le rond-point Davoum.

Elle se poursuivra jusqu'au 15 avril. Elle est assurée par le comédien, chanteur, acteur et metteur en scène, Gregorio Miege de France.

La conférence de presse a été animée par Alexandra Guenin, directrice de Théâtre à la carte, entourée de Vincent Boucart de l'hôtel Elais et Pierre Claver Mabiala, promoteur de l'Espace culturel Yaro, structures partenaires du projet qui abriteront les restitutions de la formation. L'activité s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du préfet du département de Pointe-Noire, Jean Louis Banthoud, et a permis de mettre à disposition les informations sur le projet "L'acteur créateur" initié par Théâtre à la carte pour répondre au besoin de formation constaté dans les milieux artistiques et culturels de Pointe-Noire.

Vingt artistes au total ont été présélectionnés, mais quinze seulement seront sélectionnées pour participer à la formation qui se fera en groupe et sur trois axes, à savoir le théâtre (développer, à travers des textes du répertoire, la force des acteurs et actrices et non pas d'imposer une vision des choses), la pluridisciplinarité (créer selon leur qualité d'acteur, d'auteur, de slameur, de musiciens, de danseurs des formes propres au cabaret) et le cabaret (découverte d'une nouvelle forme de spectacle et l'adapter au niveau local et contemporain), un travail personnel sur soi dans des arts qui nécessitent constamment le groupe.

D'après Alexandra Guenin, le projet "L'acteur créateur" permettra de développer l'autonomie des artistes, leur pouvoir de créateur et les rendre indépendants de toute demande. Cela, "non pas afin de se dispenser de metteur en scène, de chorégraphe et autres, mais pour savoir où se trouve leur force, leur nécessité à être sur scène". Selon les explications données au cours de la conférence de presse, Gregorio Miege travaillera avec les artistes non pas comme un metteur en scène mais comme un directeur d'acteurs. Il cherchera à leur donner les moyens de réaliser leur imaginaire et non le sien. Le formateur a souligné : "Je viens travailler avec eux pas pour leur apprendre des choses, mais pour essayer de leur faire comprendre qu'ils ont tout en eux et que c'est une force incroyable qu'il faut développer".

Pour ce qui est du choix porté sur le cabaret, un style encore peu consommé au Congo, Gregorio Miege a indiqué que c'est " pour que toutes les formes d'art puissent s'exprimer et que personne ne se sente mis à l'écart. Avec le cabaret tout est imaginable". Pour sa part, Alexandra Guénin a expliqué :" Le cabaret, ce sont des formules courtes, des revues en général et on peut avoir plusieurs numéros de différentes disciplines. L'intérêt du cabaret c'est l'importance du mélange. Le cabaret s'adresse à toutes les couches sociales". Les restitutions de la formation auront lieu le 16 avril à l'hôtel Elais et le 17 avril à l'espace culturel Yaro. Félicitant Théâtre à la carte, Vincent Boucart et Pierre Claver Mabiala se sont dit heureux de leur implication dans ce projet axé sur le concept participatif qu'est le cabaret, et de pouvoir recevoir un spectacle qui parle au public.

Comédien, acteur, chanteur et metteur en scène, Gregorio Miege, dont le plus grand souhait est de pouvoir créer un cabaret qui appartient totalement aux artistes et qui puisse constamment être réinventé, s'est dit heureux de travailler avec le Théâtre à la carte et les artistes ponténégrins. Il faut souligner que ce dernier est à sa troisième venue à Pointe-Noire, après les deux premières effectuées avec le metteur en scène français, David Bobée, dans le cadre du projet "Hamlet" initié par Fabienne Bidou, ancienne directrice de l'Institut français du Congo.

Notons que destiné à créer, produire et diffuser des projets liés aux domaines des spectacles vivants, Théâtre à la carte est un espace culturel qui rassemble, depuis 2016, des artistes polyvalents et éclectiques qui s'essayent à d'autres arts et métiers du monde du spectacle. La structure a pour objectif de promouvoir des artistes, mettre en œuvre des projets s'adressant aussi bien à tout public que plus spécifiquement au jeune public. Son maître mot reste l'innovation de spectacles de qualité à travers la cohésion et la camaraderie.

Théâtre à la carte participe à des festivals locaux et internationaux. Son projet "L'artiste créateur" se réalise avec le soutien des structures privées de la place.