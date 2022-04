Cote d'Ivoire: Atlantique finance - Habib Koné succède à Isidore Tanoé

Le Conseil d'administration d'Atlantique Finance a, depuis le 18 mars 2022, procédé au renouvellement de sa direction générale, souligne un communiqué de la banque dont Fratmat.info a reçu copie le mercredi 6 avril 2022.

Selon le document, M. Habib Koné a été nommé administrateur directeur général en remplacement de M. Isidore Tanoé. Ainsi, Adnane Chmanti a été nommé directeur général adjoint en charge du conseil, de l'ingénierie financière et des financements structurés. M. Tardy Kouassiblé a été également promu directeur général adjoint en charge du marché des capitaux. Ces nouvelles nominations visent un repositionnement des métiers en vue d'accroître la performance et surtout consolider le positionnement de la banque. Le nouveau directeur général, Habib Koné, est diplômé de l'Ecole supérieure de commerce d'Abidjan et a été élevé en 2020 au grade de Chevalier de l'ordre national du mérite. Adnane Chmanti est titulaire d'un DESS banque et finance et d'un DEA micro-économie et finances de l'Université de Montpellier. Quant à Tardy Kouassiblé, il est titulaire d'un MBA de l'IAE Paris Sorbonne, d'un DESS en ingénierie financière et du certificat Ccvm