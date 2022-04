Cote d'Ivoire: Accès aux financements des PME - Un salon pour un échange direct avec les banques

" Aides aux financements et aux crédits PME-TPME ". C'est le thème de la première édition de l'événement " Côte d'Ivoire To PME " qui se tiendra du 9 au 11 mai 2022, à Heden Golf hôtel d'Abidjan.

" La banque n'accompagne pas réellement les PME en Côte d'Ivoire ", a déclaré, le lundi 4 avril 2022, Lamine Fadiga, Commissaire général de l'évènement qui se tiendra trimestriellement à Abidjan. " C'est vraiment dommage. A l'intérieur des banques, il n'y a vraiment pas de temps pour écouter un chef d'entreprise qui fait un point de 250 millions de FCFA à l'année ", fait-il remarquer. Avant de souligner que c'est ce qui a suscité la mise en place d'une plateforme où les PME échangeront directement avec les banques. D'où l'expression " B to P " pour dire " Banque to PME ". " Ce mini-salon de mise en relations et réseaux d'affaires, se veut un espace d'échange direct et sans filtre entre les banques, les acteurs de la Fintech et porteurs de projets de création d'entreprises, promoteurs de startups et autre opérateurs économiques ", a soutenu M. Fadiga.

Pour la première édition, c'est la BNI qui sera la banque à l'honneur. Elle viendra défendre et proposer des solutions Fintech et d'accompagnement aux différentes PME. Pendant ces trois jours, où 5000 entrepreneurs sont attendus, les ouvertures de compte se feront à zéro franc, c'est-à-dire gratuitement.

Il s'agit pour le commissaire général de briser le mur de glace entre les services bancaires et les PME. " "Le B To P" vise à briser les suspicions, malentendus et écueils entre usagers et institutions bancaires ; lesquelles présenteront leurs différents produits et offres en présentiel aux entrepreneurs, tout en délocalisant, in situ, des banques éphémères et déploieront sur le site des conseillers-clients qui permettront aux différentes parties de signer des contrats ", a-t-il expliqué.

Il faut noter que les initiateurs de " B To P " entendent influer à travers leur événement sur l'accroissement du taux de bancarisation, la réalisation d'une inclusion financière et bancaire optimale en Côte d'Ivoire. Les initiateurs entendent également contribuer à une éducation à l'épargne et aux subtilités des aides, crédits et appuis bancaires.