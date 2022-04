Cote d'Ivoire: Traite des personnes - Des officiers de la police judiciaire renforcent leur capacité

Un atelier de renforcement des capacités des officiers de la police judiciaire (Opj) et des agents de la police judiciaire(Apj) des sixièmes légions territoriales et mobile de gendarmerie de Yamoussoukro sur la traite des personnes s'est ouvert le mardi 5 avril 2022 dans la capitale ivoirienne. Sont concernés par cette formation qui s'achève le jeudi 7 avril 2022, les gendarmes des localités de Yamoussoukro, Dimbokro, Tiébissou, M'Bahiakro, Toumodi, Prikro, Bongouanou, Arrah, Ouélé, Tiendiékro, Kossou et Daoukro.

L'objectif de ce séminaire est d'abord de renforcer les capacités de 25 officiers et agents de police judiciaire afin d'améliorer leurs capacités sur les fondamentaux de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Ensuite de former les participants sur le cadre juridique, international et national de lutte contre la traite des personnes. Et enfin, renforcer les capacités des Opj sur les techniques d'investigation en matière de traite des personnes ainsi que les procédures à suivre pour favoriser la prise en charge des victimes de la traite.

Cet atelier s'inscrit également dans le cadre de l'exécution des activités du projet régional de lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée, financé par l'Union européenne et Expertise France en appui au Comité national de lutte contre la traite des personnes (Cnldp). Il contribue à offrir les capacités aux acteurs de la chaîne pénale impliqués dans la lutte contre le phénomène.

Pour la représentante du Comité national de lutte contre la traite des personnes, Vagan née Aneye Geneviève, cet atelier de renforcement de capacités à Yamoussoukro est une rencontre assez importante. Parce qu'elle va permettre de mettre en œuvre les mécanismes de référencement.

La traite des personnes est la troisième activité illicite la plus lucrative après la vente de drogue et d'armes. En Côte d'Ivoire, elle est de plus en plus prégnante, en témoigne le nombre de plaintes enregistrées.