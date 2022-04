Cote d'Ivoire: Incivisme routier - 224 conducteurs interpellés du 28 mars au 4 avril 2022

224 conducteurs dont 219 ont été interpellés du 28 mars au 04 avril 2022, pour non-port de la ceinture de sécurité, 01 pour usage du téléphone au volant et 04 pour conduite en état d'ébriété sur un ensemble de 177 tests d'alcoolémie effectués dans les communes de Cocody et yopougon. Et 02 tricycles mis en fourrière pour circulation sur des voies interdites.

C'est ce qui ressort du post du ministère des Transports sur sa page Facebook. Qui poursuit pour souligner que la Police Spéciale de la Sécurité Routière (Pssr) a également intercepté 126 véhicules dont 67 pour des recouvrements antérieurs liées à l'excès de vitesse, 36 pour défaut de visites techniques, 10 pour défaut d'assurance, 03 pour absence de carte de transport, 04 pour défaut de toutes les pièces, 01 cas de surnombre. En prélude aux festivités liées à la Pâques, ces opérations vont intensifier.

Pour le Commissaire Touré du Pssr, ces opérations ont pour vocation de rappeler les dangers de la route et sanctionner les comportements à risque, tout en soulignant qu'en prélude aux festivités liées à la Pâques, ses hommes vont intensifier depuis les gares routières et sur les principaux axes routiers le contrôle de l'état mécanique des véhicules et la surveillance routière. Rappelons qu'au cours du mois de mars 2022, ce sont près de 4500 infractions qui ont été enregistrées lors des opérations de la Pssr.